Ci sono voluti quasi tre mesi all'Audax Palmoli per tornare a vincere nel campionato di B. Le Panthers, nella sfida casalinga giocata sul sintetico di Montefalcone visti gli annosi problemi di praticabilità del 'Cieri', battono 3-1 le siciliane del Nebrodi e tornano ad incrementare il bottino di punti in classifica. Non è stata una settimana semplice quella vissuta in casa palmolese, dopo la sconfitta rimediata in casa del fanalino di coda Apulia Trani la scorsa domenica. La società ha scelto di "prendersi una pausa" con mister Di Santo, che oggi non era in panchina. Non è una situazione chiara e resta da capire se la guida tecnica, oggi temporaneamente affidata al preparatore dei portieri Paolo De Luca, sarà ancora nelle mani del tecnico sansalvese che l'hanno scorso ha traghettato l'Audax in serie B.

Dal campo oggi sono arrivate delle buone risposte. L'Audax ci ha messo 20 minuti a sbloccare il risultato, con un buon tiro dalla distanza di Chiara Pasciullo. Al 20' della ripresa il raddoppio, direttamente su calcio di punizione, grazie alla traiettoria velenosa disegnata da D'Angelo. Cinque minuti dopo le siciliane hanno accorciato le distanze grazie alla rete di Rigagna. Al 43' è stata Cravero, enrata al posto di Di Ninni, a chiudere la partita con un preciso diagonale che ha sueprato il portiere avversario. "È stata una bella partita - commenta il direttore sportivo Francesco Nero -. Anche il Nebrodi è una buona squadra, ma non avevamo tanta voglia di vincere ed è andata bene".

Domenica prossima la squadra del presidente Angelica Nero sarà impegnata sul difficile campo della Lazio quarta in classifica.

Audax Palmoli: Altieri, Ciccarè, Savelli, Angelone, Pelliccia (43' st Montelli), Pasciullo, Di Ninni (20' st Cravero), D'Angelo, Bolognese (43'st Mancini), Marino M.P., Pastò. Panchina: Berardini, Cicala, Marino M., Ferrelli.