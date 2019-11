Una giornata speciale, certamente diversa dalla quotidianità. È quella vissuta ieri dagli internati della Casa Lavoro di Vasto in occasione del 2° Pranzo della Solidarietà. A promuovere questa iniziativa, per il secondo anno, è stata la Comunità Sant'Egidio, insieme alla Caritas e in accordo con la direzione della Casa Lavoro. Un momento di gioia e condivisione, con la partecipazione di tutte le associazioni che durante l'anno svolgono attività a Torre Sinello, per rilanciare con forza il messaggio di inclusione per chi, dopo aver scontato la sua pena, deve essere reintrodotto nella società. Nel video le immagini della giornata e le interviste.