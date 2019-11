Una sconfitta ‘tragica’ per il Vasto Marina. Una partita davvero combattuta nel finale che ha premiato alla fine gli ospiti che prima trovano il pareggio su rigore e successivamente il 2-1 definitivo. Sopra ad un terreno di gioco ridotto davvero in pessime condizioni, i ragazzi di mister Battista non ce la fanno ed ora potrebbe davvero accadere di tutto. Nell'altra sfida salvezza, ovvero quella tra il Sulmona- Acqua & Sapone, la partita finisce 1-1.

La partita- All’Aragona mister Battista ha sulle spalle tanta responsabilità e tutta la pressione di una vigilia non troppo serena. Di fronte un avversario che deve essere superato, per la classifica e per il riscatto, l’Alba Adriatica. Così i biancorossi scendono in campo con un 4-4-1-1 che vede Cialdini trai pali, capitan Lupo e Napolitano sulle fasce del reparto difensivo, Scarano e Di Biase al centro. A centrocampo Di Capua e Baldares sono affiancati sulle fasce da Galiè e Montesanto. In attacco il ’96 Monachetti fa coppia con l’avanzato Torres. Il terreno di gioco- complice anche la pioggia caduta nel pre-partita e nei minuti iniziali del match- è ridotto in condizioni pessime ed i giocatori fanno davvero fatica a non scivolare. I primi minuti sono caratterizzati da una fase d’installo che vede le due squadre non trovare spazio tra la difesa avversaria. Dopo il primo quarto d’ora l’Alba cerca di costruire in attacco, facendo suo il possesso palla, ma di fatto nessuna occasione rilevante. Ma al ventitreesimo la situazione si sblocca. Dopo il calcio d’angolo dell’Alba Adriatica i vastesi ripartono velocemente in contropiede con Torres che, dopo un fraseggio verso l’area di porta, serve Monachetti e quest’ultimo trova l’aggancio e riesce a mandare la palla in rete, anche grazie ad una indecisione del portiere avversario. 1-0 Vasto Marina ed esultanza di gruppo. Al ’30 gli ospiti cercano di reagire con un cross in area dalla fascia sinistra per Berardinelli, ma quest’ultimo riesce solo a sfiorare il pallone che scivola fuori sul fondo del campo. Duplice fischio e squadre negli spogliatoi con il risultato bloccato sull’1-0.

Nella ripresa gli ospiti iniziano a farsi pericolosi, riportando a proprio favore il possesso palla e cercando soluzioni facili in attacco. Al trentesimo Antonacci ha la possibilità di pareggiare servito in area, ma il suo tiro finisce fuori sulla sinistra del palo. Un minuto più tardi viene chiamato in causa Cialdini su un tiro cross in area che il portiere biancorosso blocca con estrema sicurezza. Il Vasto Marina torna a farsi vivo nell’altra metà campo grazie ad una brillante azione personale di Monachetti che giunto nei pressi dell’area di rigore calcia bene di destro in porta, ma la sua conclusione trova il palo. Giunti alla mezz’ora, Cialdini interviene su un cross insidioso dalla destra e salva i suoi dal pareggio avversario. A cinque minuti dalla fine accade quello che nessuno si aspettava. L’arbitro vede un irregolarità in area e decide per il rigore a favore degli ospiti. Dal dischetto va il neo entrato Di Massimo che non fallisce. Cialdini aveva intuito, ma il giocatore rosso verde l’ha infilata sull’angolino sinistro. Oltre al pareggio, non contenta l’Alba Adriatica trova la rete della vittoria nel finale, tra i volti increduli dei giocatori vastesi. Triplice fischio e sconfitta che mette in serio rischio la panchina e l’organico biancorosso. Ora l'obiettivo salvezza diretta dista 11 punti.

Vasto Marina - Alba Adriatica 1-2 [24' Monachetti (VM), 85' Di Massimo su rigore (AA), 93' Arcamone (AA)]

Vasto Marina: Cialdini, Lupo, Napolitano, Di Biase, Scarano, Baldares, Galiè, Di Capua, Torres, Monachetti (78' D'Ottavio), Montesanto (74' Di Santo). All. Battista

Alba Adriatica: Masi, Massetti, Calvaresi, Scaramazza, Tarquini, Scarpetti, Ruscioli, Belardinelli (49' st Di Massimo), Arcamone, Iachini (68' Ciccone), Antonacci (94' Ianni). All.Di Serafino (squalificato)

Arbitro: Alessio Miccoli di Lanciano (Di Tommaso e Marrone de L'Aquila)

Ammoniti: Di Capua, Torres, Monachetti (VM), Arcamone (AA)

Espulso: 87' Baldares (VM) per doppia ammonizione

Tutti i risultati della Ventitreesima giornata di Eccellenza abruzzese:

Torrese-Cupello 3-2

Sulmona-Acquaesapone 1-1

Martinsicuro-Vastese 2-2

Capistrello-Miglianico 1-2

Vasto Marina- Alba Adriatica 1-2

Pineto-Renato Curi Angolana 0-1

San Salvo-Francavilla 3-1

Paterno-Avezzano 1-3



La classifica aggiornata:

Avezzano 48

Paterno 46

Francavilla 42

Renato Curi Angolana 41

San Salvo 38

Torrese 35

Pineto 34

Miglianico 31

Cupello 30

Martinsicuro 30

Montorio 27

Vastese 26

Capistrello 24

Alba Adriatica 20

Acquaesapone 19

Vasto Marina 13

Sulmona Calcio 7