Bilancio positivo per la due giorni "Life Style sani e sostenibili - Green Event" l'iniziativa di Legambiente Abruzzo tra educational e focus d'approfondimento nelle quali istituzioni, scuole, enti di formazione e aziende si sono confrontati sui temi dei rifiuti, efficienza energetica e sulla sicurezza e qualità alimentare, per costruire insieme le basi per uno sviluppo sostenibile. Nella sala convegni degli ex palazzi scolastici di Piazza Rossetti di Vasto, ieri mattina, dopo i saluti del Presidente di Legambiente Abruzzo, Giuseppe Di Marco, di Pietro Aquilano della Teamservice, del presidente della Provincia di Chieti, Mario Pupillo e del sindaco di Vasto Luciano Lapenna, alla presenza di numerosi studenti si è entrati nel vivo dei vari focus.

Matteo Monge e Federica Gemma della Greentire hanno affrontato il tema della corretta gestione dei rifiuti, concentrandosi in particolare sugli pneumatici, sulla loro produzione, ciclo di vita, smaltimento e possibili riutilizzi. Si è parlato di "Efficienza energetica e fonti rinnovabili" con l'intervento di Fabio Porreca, direttore tecnico della Solis spa e responsabile SolisLab, divisione Solis R&D e con Massimo Innaurato, responsabile del progetto SolisGreenLog, primo polo logistico del freddo alimentato da energie rinnovabili. A conclusione della mattinata è stato affrontato il tema dell'igiene e sicurezza alimentare con gli interventi di Viviana Natale, Angela Casa e Paola Costantino della Confesercenti.

Parallelamente all'incontro si è svolta una sessione aperta ai volontari delle associazioni e gruppi territoriali di Protezione Civile sul ciclo di recupero del PFU, toccando i temi della produzione degli pneumatici, la loro classificazione fino alla loro raccolta, smaltimento, selezione, lavorazione e trasformazione. "Siamo molto soddisfatti della riuscita dell'iniziativa - commenta Fausta Nucciarone Presidente di Legambiente Vasto - soprattutto per la grande partecipazione e interesse dei ragazzi presenti. Anche la sessione aperta per i volontari è stata molto partecipata. Si è trattato di un momento importante per far dialogare studenti, aziende e istituzioni su alcune delle più importanti problematiche ambientali al fine di informare e formare su questi argomenti creando una maggiore consapevolezza del rispetto per il mondo che ci circonda".

L'iniziativa è stata organizzata con il patrocinio del comune di Vasto e con la collaborazione di Fondimpresa, Teamservice, Greentire, Solis e Confesercenti.