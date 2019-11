Ventitreesimo turno di campionato nel girone abruzzese di Eccellenza e settimana fondamentale per le quattro squadre del territorio. Nella domenica dello scontro al vertice tra la capolista Peterno e la vice-capolista Avezzano (un solo punto divide le due squadre in classifica), ad avere i riflettori puntati addosso sono sicuramente in primis il San Salvo, di scena al comunale di Cupello contro la terza forza del campionato Francavilla; sfida fondamentale anche quella tra la Torrese ed il Cupello, sempre in ottica playoff. Se per i sansalvesi ed i cupellesi l’appuntamento di domenica ha come obbiettivo fare punti per confermarsi (il San Salvo) o avvicinarsi (il Cupello) nella zona playoff, per il Vasto Marina all’Aragona andrà in scena la ‘partita della verità’ contro l’Alba Adriatica. Tutt’altra aria si respira in casa Vastese Calcio. Dopo la vittoria ‘senza emozioni’ della settimana scorsa, i ragazzi di mister Vecchiotti partiranno in quel di Martinsicuro per cercare continuità. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire, per ognuna delle squadre del territorio, quale sarà la posta in palio del ventitreesimo turno.

Vasto Marina- Sono passati 68 giorni dall’ultima vittoria ottenuta- la terza in stagione- e da quel successo i biancorossi hanno conquistato solo due punti in nove partite, affermandosi come secondo peggiore attacco del campionato (13 reti realizzate) e peggior difesa del girone (40 gol subiti). Numeri che fanno riflettere e potrebbero demotivare, ma il tempo per piangersi addosso i ragazzi di mister Battista non ce l’hanno. La sfida casalinga di domenica contro l’Alba Adriatica dirà molto sul proseguimento del campionato e sulle sorti di una squadra che vuole salvarsi- e lo vorrebbe anche senza passare per i playout, ma se così fosse potremmo parlare di miracolo. All’Aragona mister Battista ha una sola occasione: vincere, anche perché, direttamente o indirettamente, il monito della società è stato chiaro: in caso di risultato negativo, oltre alla panchina salteranno molti posti in squadra. Troppa pressione? Forse, ma i numeri parlano chiaro e l’avversario è una delle tre dirette interessate a salvarsi. Undici punti dividono il Vasto Marina dalla salvezza diretta. Troppi, certo, ma con una vittoria potrebbero rialzarsi gli animi. I biancorossi desiderano più di ogni altra cosa regalare una gioia- la quarta- alla propria società. In ballo c’è il presente ma anche il futuro. Le sfide chiavi- oltre a quella di domenica- sono vicine. A preoccupare il presidente Cirulli è soprattutto la situazione nulla osta di Direttore, non ancora del tutto risolta, anche se ci sono buone possibilità che domenica scenderà in campo. Si è detto da diverso tempo che il mercato di gennaio avrebbe portato in casa Vasto Marina una punta da affiancare a Torres. In settimana si è allenato Paolo Cortellini, attaccante umbro classe 1985 sul cui futuro in biancorosso non si sa ancora niente. Insomma, domenica all’Aragona con l’Alba Adriatica bisognerà vincere. I ragazzi di mister Di Serafino (squalificato dal giudice sportivo) saranno privi in difesa di Bonaiuti (squalificato) e Arietti (infortunato), ma ritroveranno Arcamone e Iachini. L’obiettivo dei rossoverdi è quello di una salvezza senza passare per i playout, ma Torres e compagni sono dello stesso avviso, anche se per farlo bisognerà sognare e crederci veramente, con il cuore ed il coraggio.

Cupello Calcio- Scontro diretto tra la settima ed ottava forza del campionato, rispettivamentela Torrese a quota 32 punti ed il Cupello Calcio a meno due dai giallorossi (30 punti). I ragazzi di mister Di Francesco stanno portando avanti una stagione davvero positiva, protagonisti di una seconda parte di stagione ricca di risultati positivi. Reduci dal prezioso pareggio con la capolista Paterno della settimana scorsa, Avvantaggiato e compagni in trasferta domenica cercheranno di proseguire la continuità di risultati utili, magari provando a superare i torresi in classifica- il che vorrebbe dire staccare quasi un biglietto per la zona playoff (distante sin’ora solo cinque punti). All’andata finì 6-3 a favore della Torrese che siglò la vittoria soprattutto grazie alla tripletta di Pigliacelli, mentre ai cupellesi servì a poco la doppietta di Pendenza. I numeri contano, certo, ma fino ad un certo punto e domenica andrà in scena un match molto combattuto. I padroni di casa saranno privi di Capparella, Melchiorre (infortunati) e del ’96 Acciari (squalificato). Tra le fila rossoblu invece manherà all’appello lo squalificato Luciano. Vincere per dare ulteriore continuità alla striscia positiva e magari mandare in gol Pendenza, a secco da due giornate e sicuramente con fame realizzativa.

Vastese Calcio- "Ognuno è libero di fare ciò che crede, se per essere tifoso della Vastese ci vuole la garanzia di andare in Serie D, io questa garanzia non mi sento di darla, chi se la sentirebbe? Le partite vanno giocate, ci sono episodi e infortuni, tutto è possibile, nulla scontato. E' chiaro che sarei felicissimo di andare in D, ma al momento possiamo solo garantire che questa squadra darà il massimo e che punterà ad arrivare il più in alto possibile". Queste furono le parole con le quali il presidente della Vastese, Giorgio Di Domenico, rispose al quesito inerente agli obiettivi di inizio stagione, durante la conferenza stampa del 5 settembre 2014. Queste parole risuonano oggi come un avvertimento, tramutato poi in realtà.La Vastese Calcio, ormai con ogni probabilità, non tornerà in serie D quest’anno e l’obiettivo salvezza, non ancora raggiunto aritmeticamente ma- salvo sorprese- è praticamente ad un passo. Questo non può soddisfare Soria e compagni che, per qualità tecnica e di gruppo, avrebbero meritato qualcosa di più per questa stagione, e a dirlo e a ribadirlo sono davvero in tanti. Quando una stagione inizia male, raddrizzare la rotta è difficile, ma forse mister Vecchiotti potrà dare comunque un lieto fine alla triste stagione biancorossa. Domenica trasferta in quel di Martinsicuro contro la nona forza del campionato, distante dai vastesi solo quattro punti. Vincere per siglare la seconda vittoria consecutiva, per dare forza e speranza per il proseguimento della stagione e per far respirare un’aria più serena ai biancorossi. Vincere per dimostrare che a caratterizzare questa stagione non è stato il poco impegno dei giocatori della rosa, ma altre dinamiche- sconosciute e note- che nel futuro magari andrebbero superate e migliorate. Se i ragazzi di mister Vecchiotti scenderanno in campo domenica con l’unico pensiero rivolto a conquistare i tre punti, problemi non ce ne dovrebbero essere. Per Soria una buona opportunità per tornare al gol- che manca ormai da 5 giornate. I vastesi domani non potranno contare sulla new entry De Fabrittis, per lui uno stop impostogli da una contrattura muscolare.

U.S. San Salvo- Per rialzare la china e tornare alla vittoria- dopo la sconfitta con l’Avezzano della settimana scorsa- i bianco blu dovranno ancora stringere i denti in attacco- privi di Marinelli che molto probabilmente siederà in panchina e non in tribuna. L’avversario è la terza in classifica Francavilla a quota 42 punti ( sette in più rispetto ai ragazzi di mister Gallicchio). Quello che è ormai l’obiettivo stagionale, i playoff, per essere centrato e confermato, il San Salvo ha bisogno di trovare un risultato utile. Chiusi nel silenzio stampa- che sarà prolungato sino a fine stagione- i bianco blu dovranno ripetere la performance del match di andata, quando la doppietta di ‘bomber’ Marinelli permise ai suoi di vincere 2-1. Come già detto il capitano e capocannoniere dei bianco blu, salvo un recupero delle ultime ore, non potrà dare il proprio contributo e quindi toccherà ai suoi compagni non far sentire la sua assenza- sin’ora cruciale nelle dinamiche offensive da due partite a questa parte. Ma tra le fila dell’U.S. San Salvo a complicare la situazione e le scelte di mister Gallicchio- che dovrà mettere più del suo per schierare una formazione degna dell’importanza del match- sono le assenze anche degli squalificati Battista, D’Aurelio e Quaranta. In casa Francavilla, invece, l’unico a mancare all’appello sarà l’infortunato Di Properzio, mentre in attacco presenti i vari Lalli, Bordoni eLa Selva, con la presenza del difensore Daniele Fruci, giocatore di categoria superiore. È prevista una buona cornice di pubblico e al termine dei novanta minuti sapremo dirvi di più su quello che accadrà in campo.

La multa- Ieri, in tarda mattinata, è arrivata una brutta notizia in casa U.S. San Salvo. La società bianco cleleste dovrà pagare 1.500,00 euro di multa per i fatti accaduti durante la coppa, riferiti al comportamento dei tifosi sansalvesi. "I sostenitori della squadra San Salvo facevano esplodere petardi di elevata potenza- si legge nella nota del giudice sportivo- prima e durante il corso della gara, colpendo l'A.A. con sputi e con una bottiglietta di plastica senza conseguenze e rivolgendo pesanti ingiurie all'indirizzo degli Organi federali, che si interrompevano per il fattivo intervento di dirigenti della società". Le decisioni del giudice, però, non terminano qui. Infatti si legge ancora "un giocatore della squadra San Salvo, mentre si allontanava dal terreno di gioco, perchè espulso, nel far rientro negli spogliatoi, colpiva con un violento calcio il piedistallo destinato a sorreggere le coppe per la premiazione di proprietà del Comitato Regionale Abruzzo, distruggendolo". Il giocatore in questione, Andrea Antenucci, sarà squalificato per tre giornate e sconterà la squalifica nella prossima stagione, così come il difensore Giuliano Felice colpevole di aver "assunto un comportamento irriguardoso ed antisportivo nei confronti della tifoseria avversario e del Commissario di campo". Tre giornate anche per lui, mentre per Rosario Di Ruocco un solo turno di squalifica per l'espulsione.

Tutte le partite in programma per la Ventitreesima giornata di campionato in Eccellenza:

Capisterllo-Miglianico

Martinsicuro-Vastese Calcio

Paterno-Avezzano

Pineto-Renato Curi Angolana

San Salvo-Francavilla Calcio

Sulmona-AcquaeSapone

Torrese-Cupello

Vasto Marina-Alba Adriatica

turno di riposo: Montorio 88