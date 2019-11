Con una semplice cerimonia in Municipio gli amministratori di Casalbordino e i dipendenti comunali hanno salutato l'ultimo giorno di lavoro del segretario Salvatore Marmo. Il sindaco Remo Bello ha voluto ringraziare nell'occasione il segretario per il lavoro svolto sempre con grande professionalità. L'assessore Antinoro Piscicelli, presente insieme ai colleghi Raffaele Turco e Amedeo Nanni, ha invitato Marmo a tornare qualche volta in Comune per dare preziosi consigli. Dall'amministrazione il dono di una foto con tutti i dipendenti, una targa di ringraziamento e un quadro della Madonna dei Miracoli. I suoi ormai ex colleghi hanno donato al segretario comunale un orologio, consegnato a nome di tutti da Giovanna Teresa Piscicelli.