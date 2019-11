L'amministrazione comunale della Città, con propria deliberazione n° 7 del 14 gennaio, ha stabilito che la SAT – Società Autoservizi Tessitore s.r.l., rilascerà un abbonamento personale per l’intera rete linea urbana, valido per l’anno 2015 alle persone con i seguenti requisiti: residenza nel Comune di Vasto; età minima di 65 anni alla data del 1 gennaio 2015; valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) pari o inferiore ad 10.630 euro con riferimento alla dichiarazione dei Redditi anno 2014 periodo d’imposta 2013, e l’impegno a versare la somma di € 23,00, quale rimborso forfettario.

Le domande per l’ammissione al beneficio, spiegano gli uffici comunali, devono essere compilate unicamente sul modello predisposto dal Comune di Vasto e dovranno essere presentate entro e non oltre il 28 febbraio 2015, corredate di una foto tessera del richiedente, presso gli uffici SAT srl – S.S. 16 Sud – Vasto Marina. Gli uffici sono a disposizione del publico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 18,30.



"Il modulo per la richiesta - ha sottolineato l'Assessore ai Trasporti Marco Marra - può essere ritirato presso la portineria del Comune di Vasto dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e il martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30, oppure è scaricabile dal sito del Comune di Vasto, nella sezione Trasporti".