Esperimenti, relazioni, convegni. E poi spettacoli, musica e tanto altro per coinvolgere un pubblico che va dai bambini della scuola primaria agli adulti. L'edizione 2015 del Festival della Scienza, organizzato dal Polo liceale "R. Mattioli" con VastoScienza vive oggi la sua penultima giornata. Per una settimana gli spazi della scuola e non solo si sono trasformati in un luogo di divulgazione scientifica sul tema "Confini". Siamo andati a vedere come si sono svolte le attività di una giornata del Festival, ascoltando professori, divulgatori scientifici, responsabili di laboratori e sopratutto gli studenti del Mattioli, i veri protagonisti di questo appuntamento giunto alla 16ª edizione.