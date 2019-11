“Fate cose buone” con questa frase si apre l'attività della Fondazione Nicola Carlesi costituita in Associazione per l'anniversario del 3 febbraio 2015 ad un anno dalla sua scomparsa. La Fondazione nasce con l'idea di tenere in vita e onorare la memoria di Nicola Carlesi quale politico, medico psichiatra e uomo delle istituzioni con iniziative che trasmettano alle future generazioni i valori che hanno ispirato la sua esistenza.

La Fondazione si propone di diffondere la cultura della buona politica, tramite il sostegno ad iniziative culturali e benefiche con specifico riferimento a quelle che sostengono i malati psichiatrici e contrastano la cultura della droga e delle sostanze d'abuso.

I familiari e gli amici di Nicola intendono raccogliere a partire dal 3 febbraio di ogni anno le idee per le iniziative meritevoli di sostegno e richiedono di inoltrare le proposte scrivendo alla fondazionenicolacarlesi@gmail.com.

Si comunica che il giorno 3 febbraio 2015 alle h. 18:00 presso la Cattedrale San Giuseppe di Vasto si terrà una S.S. Messa in suffragio di Nicola.

La cartolina della fondazione Carlesi (scarica).

Francesco Carlesi