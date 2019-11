Ancora problemi con la caldaia della scuola materna di Pagliarelli. Già all'inizio della stagione invernale i riscaldamenti erano stati attivati con qualche giorno di ritardo rispetto alle altre scuole. Tra ieri sera e stamattina, invece, problemi tecnici legati all'approvvigionamento di gasolio e alla caldaia che è andata in blocco.

All'arrivo delle maestre, infatti, la caldaia non era ancora partita, in quanto dopo il rifornimento di 500 litri effettuato ieri sera, secondo gli uffici tecnici del Comune è stata sbagliata la procedura di riavvio e la caldaia è andata in blocco. Così stamattina è stato necessario l'intervento di un tecnico per riavviare la caldaia. Successivamente è giunto anche il mezzo che ha completato il rifornimento. Nel frattempo, qualche attimo di indecisione sul proseguimento della giornata, ma alla fine - sistemata la caldaia - i bambini sono potuti rimanere tranquillamente a scuola.

"Ci dispiace per quanto accaduto - ha sottolineato l'assessore ai Servizi, Marco Marra - ma si è trattato di un problema di natura tecnica subito risolto. Ieri sera sono stati caricati 500 litri disponibili in deposito e oggi è stato completato il rifornimento. Lavoreremo con gli uffici per migliorare la gestione di questi piccoli imprevisti".