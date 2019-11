Pesante condanna per B.B., l'anziano fisioterapista accusato di abusi sessuali su due giovanissime, all'epoca dei fatti minorenni. Oggi, nel palazzo di giustizia di Vasto, si è tenuta l'udienza decisiva, rigorosamente a porte chiuse per tutelare la privacy delle vittime.

Ad emettere la sentenza, dopo una lunga riunione in Camera di Consiglio, il collegio giudicante formato dai giudici Italo Radoccia, Stefania Izzi e Fabrizio Pasquale: 7 anni di reclusione, più l'interdizione dai pubblici uffici, scuole, strutture sportive e luoghi frequentati da minorenni. L'uomo, difeso dagli avvocati Agostino De Caro e Alessandra Cappa, è stato anche condannato al risarcimento di 10mila euro per ciascuna delle vittime, rappresentate in aula dagli avvocati Angela Pennetta e Antonello Cerella.

La vicenda era emersa nel 2010 a seguito di un ordine restrittivo della libertà personale emesso nei confronti dell'anziano su ordine del Gip di Vasto a seguito delle indagini effettuate dal Commissariato di pubblica sicurezza, allora diretto dal vice questore aggiunto Cesare Ciammaichella, per reati di violenza sessuale continuata. Secondo l'accusa l'uomo aveva approfittato del suo ruolo per compiere gli abusi. Altri dettagli non sono stati divulgati, a difesa dell'identità delle vittime.