Una singolare iniziativa per le strade innevate di New York ha visto protagonista la vastese Rosanna Di Michele, che si trova negli USA per la sua attività di promozione della cucina abruzzese. Un team capitanato dall'italiano Riccardo Costa ha trascorso la giornata su e giù per le strade innevate di Manhattan offrendo bicchieri di the "italiano" caldo messo a disposizione dalla Kronen agli operai intenti a liberare le strade dal ghiaccio, forze dell'ordine, senzatetto e "anche a tutti quelli che camminavano lungo le strade di NY infreddoliti dalle rigide temperature".

Armato di bollitori, bottiglie e bicchieri, il gruppo ha utilizzato la corrente elettrica dei negozi per scaldare l'acqua e poi riempire le bottiglie con cui hanno preparato le 2mila tazze di the offerte lungo la strada. "È stata una giornata davero speciale - racconta entusiasta Rosanna -. Le persone hanno apprezzato il nostro gesto...il nostro essere italiani!".