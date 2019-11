Si chiama Life Style sani e sostenibili - Green Event l'iniziativa di Legambiente Abruzzo in programma per il 30 e il 31 gennaio a Vasto.

Due giornate dedicate all'ambiente tra educational e focus d'approfondimento nelle quali istituzioni, scuole, enti di formazione e aziende si confronteranno sui temi dei rifiuti, efficienza energetica e sulla sicurezza e qualità alimentare, per costruire insieme le basi per uno sviluppo sostenibile.

Il programma nel dettaglio prevede per domani, 30 gennaio, alle 10, nell'aula magna dell'Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico F. Palizzi di Vasto, un incontro con gli interventi di Fausta Nucciarone di Legambiente e Pietro Aquilano della Teamservice, introdotti dal dirigente scolatico Gaetano Fuiano. A seguire ci sarà un'educational sulla corretta gestione dei rifiuti con studenti e docenti e verrà affrontato il tema del ciclo di recupero dei PFU (Pneumatici fuori uso) a cura della Greentire. Come spiegano gli organizzatori, "l'educational ha lo scopo di creare una cultura sulla corretta gestione dei rifiuti affrontando vari aspetti, dalla produzione di beni di consumo, la classificazione dei rifiuti, la loro raccolta, smaltimento e selezione, sino alla loro lavorazione. Particolare attenzione verrà data anche alla trasformazione degli pneumatici".

Sabato 31 alle 9,30, invece, nella sala convegni degli ex palazzi scolastici di piazza Rossetti di Vasto ci sarà un tavolo alla presenza del sindaco Luciano Lapenna con gli interventi di Giuseppe Di Marco, presidente di Legambiente Abruzzo e Pietro Aquilano della Teamservice. Seguiranno vari focus, il primo dei quali ha per tema la corretta gestione dei rifiuti e sarà tenuto dalla Greentire; si parlerà di Efficienza energetica e fonti rinnovabili con l'intervento di Fabio Porreca, direttore tecnico della Solis spa e responsabile SolisLab, divisione Solis R&D e con Massimo Innaurato, responsabile del progetto SolisGreenLog, primo polo logistico del freddo alimentato da energie rinnovabili. Si parlerà anche di Igiene e sicurezza alimentare con gli interventi di Viviana Natale, Angela Casa e Paola Costantino della della Confesercenti. Sempre sabato, alle 11, ci sarà anche una sessione aperta ai volontari delle associazioni e gruppi territoriali di Protezione Civile sul ciclo di recupero del PFU, toccando i temi della produzione degli pneumatici, la loro classificazione fino alla loro raccolta, smaltimento, selezione, lavorazione e trasformazione. L'iniziativa si avvale del patrocinio del comune di Vasto e della collaborazione di Fondimpresa, Teamservice, Greentire, Solis e Confesercenti.