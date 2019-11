Impegnativi i giorni che hanno preceduto la Giornata della Memoria per gli alunni della scuola primaria e dell'infanzia di Carpineto Sinello, che, con l'aiuto dei docenti hanno memorizzato canti, poesie e visionato trailer di film sulla Shoah. Sono stati attivati momenti di conversazioni guidate, riflessioni personali, letture di testi, produzioni di poesie e disegni utilizzati per la realizzazione di cartelloni di sintesi; gli alunni hanno creato delle rose in memoria dei bambini vittime dello sterminio nazista.

Infine, martedì 27, nei locali dell'Itc di Gissi, gli alunni della primaria hanno assistito ad una rappresentazione teatrale inerente la Shoah, insieme agli alunni degli altri plessi dell’Istituto Omnicomprensivo.

"Il tutto - spiegano dalla scuola - ha favorito un'attenta riflessione su quanto accaduto in passato e sullo sforzo da compiere per costruire un futuro di pace, solidarietà e giustizia, in modo da evitare in seguito il ripetersi di situazioni analoghe, poiché anche ai nostri giorni assistiamo a forme di intolleranza, insofferenza e odio verso chi è diverso per fede, cultura e tradizioni".