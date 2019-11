Sarà a Vasto venerdì 30 gennaio Michael Angelo Batio, famoso chitarrista heavy metal americano, dapprima leader dei Nitro, poi definitivamente solista. Salirà sul palco del Vico degli Artisti, in vico Morelli, per una delle tappe del suo tour europeo 2015. La rivista Guitar One lo ha votato nel 2003 il più veloce shredder (chitarrista dotato di notevole tecnica e velocità) di tutti i tempi, definendolo un capriccio della natura; più che un uomo, una macchina. È l’inventore della quad guitar, una chitarra con quattro manici a stella e, come pochi altri chitarristi sul pianeta, è in grado di suonare assoli impressionanti a più manici.

L'inizio del concerto è alle ore 22. L'ingresso è gratuito.