Domenica 1 febbraio dalle 10:30 alle 12:30 presso la Sala Conferenze dell'Hotel Rio Vasto Marina, l'Associazione dell'Aeronautica Militare Sezione di Vasto, aprendo il tesseramento 2015, presenterà le attività 2015, con il primo appuntamento nella gita presso il Reparto Sperimentale di Volo nella Base dell'Aeronautica Militare Italiana di Pratica di Mare (Roma) giovedì 12 marzo.

Il secondo appuntamento sarà alla Scuola Elicotteri del 72° Stormo della Base Aeronautica di Frosinone, mentre il 1 maggio è in progettazione la gita presso la Base Aerea delle Frecce Tricolori a Rivolto (Udine). Altri appuntamenti sono previsti per il Parco dell'Aviazione di Rimini, per il Museo Storico dell'Aeronautica Militare Italiana di Vigna di Valle sul Lago di Bracciano e per altri eventi da definire.

Chiunque voglia entrare in questa prestigiosa squadra, appassionato di tecnologia, storia e organizzazione dell'Aeronautica, è invitato domenica 1 febbraio ore 10:30 presso la Sala Conferenze dell'Hotel Rio di Vasto Marina. Il costo di iscrizione è di Euro 25 per l'intero anno, incluso l'abbonamento alla rivista che arriverà direttamente al proprio indirizzo.

Per saperne di più visita il sito nazionale: www.assoaeronautica.it