Si avvia verso la sua conclusione l'edizione 2015 del Festival della Scienza. Oggi, giovedì 29 gennaio, la mattinata ha visto la partecipazione del ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sezione di Bologna, Fabrizio Fabbri, degli infermieri e dei medici del Pronto Soccorso di Vasto, oltre alla consueta partecipazione di decine di studenti delle scuole del comprensorio, pronti a lasciarsi coinvolgere dalle tante proposte del Festival. Non sarà meno ricca la giornata del venerdì. In mattinata l'appuntamento con il professor Gianluca Bocchi, dell'università di Bergamo. E poi in serata la prima edizione di Una Notte al Mattioli. La scuola resterà aperta fino alla mezzanotte per accogliere momenti caratterizzati da scienza e divertimento. Gli studenti (e non solo) saranno i protagonisti dei "talent show" dedicati alla "chimica della cucina" (MasterChef Mattioli) e di Scienza in 3 minuti, con l'esposizione (in 3 minuti) di progetti scientifici. Durante la serata non mancheranno rappresentazioni teatrali e musicali.

Per foto e video è a disposizione la pagina facebook del Festival (clicca qui).

Programma di venerdì 30 gennaio 2015

9.10 - 10.30 Sala Mattioli - Corso De Parma

Viaggio oltre i confini della conoscenza

a cura di Lucia La Palombara e studenti IIID

9.10 - 11.00 Auditorium - Polo Liceale “R. Mattioli”

Confini linguistici

Simone Ciccolone, Università Telematica e-Campus

Collaborazione di Angelo Montebello

9.10 -11.00 Palestra - Polo Liceale “R. Mattioli”

Ai confini della vita

Pronto soccorso a cura del personale sanitario Croce Rossa di Vasto

9.10 - 13.00 Aula “Lo sapevi che...?” - Polo Liceale “R. Mattioli”

Verso i confini perché il mondo ci odia

Mostra a cura di Grazia Bruno e studenti: Cecilia Diella, Castello, Alessandra Monteodorisio, Giacomo Calvano, Claudia Zanolini, Mariagrazia Della Penna, Ottavia Farina e Associazione Il paracadute

11.10 - 13.00 Auditorium - Polo Liceale “R. Mattioli”

Confini d’Europa

Gianluca Bocchi, Università degli Studi di Bergamo



15.00 - 18.00 Nuova Direzione Didattica - Via Stirling

Ortottica: istruzioni per l’uso

Consigli per i genitori e visite ortottiche di screening

A cura di Germana Battista, ex allieva oggi ortottista

20.00 - 24.00 Polo Liceale “R.Mattioli”

Una notte al Mattioli

Scienza, musica, cinema, poesia e degustazioni

con la creatività degli studenti del Polo Liceale “R.Mattioli”di Vasto

Nel corso della serata

"MasterChef Mattioli", talent culinario a suon di Chimica

Talent Show "Scienza in 3 minuti"