Per conoscere, e per non dimenticare, la tragedia della Shoah e per vivere la Giornata della Memoria, lo scorso 27 gennaio dalle 9 alle 10,30 gli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie di Gissi, Carpineto Sinello, Casalanguida e San Buono e dalle 11 alle 12,30 gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Gissi, Furci e San Buono, insieme agli insegnanti, hanno partecipato alla rappresentazione teatrale di Maria Stella Di Nardo "Come ali di farfalla", che si è tenuta presso l'Aula magna dell’Istituto Omnicomprensivo Spataro di Gissi.

Come spiegato dalla scuola, si è trattato di "uno spettacolo multimediale con narrazione, musica e film per raccontare in modo delicato e autentico quanto è successo e riflettere insieme sulle forme di intolleranza e di violenza verso i diversi e di rilanciare, attraverso il dibattito con la scolaresca, il messaggio di rispetto e di comprensione verso ognuno e tutti. L’attività svolta non ha voluto semplicemente sottolineare una ricorrenza, ma ha voluto auspicare la formazione di cittadini consapevoli e responsabili, promotori di valori positivi quali la condivisione, la tolleranza e la pace".