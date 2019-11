E' stato necessario chiudere a traffico via Istonia per rimuovere l'albero caduto questo pomeriggio dalla parete che costeggia la strada. Il tronco, precipitando sulla strada, finendo contro un'auto che stava transitando in quel momento. Fortunatamente l'impatto è avvenuto solo contro una ruota della vettura, causando quindi danni contenuti. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia municipale di Vasto, che hanno bloccato il traffico in entrambe le direzioni. Gli agenti hanno verificato come ci fosse un secondo tronco pericolante, chiedendo quindi l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di via Madonna dell'Asilo per la rimozione.