"In questa importante area industriale, ci sono ancora grossissime difficoltà per la competitività di molte aziende, che portano ad un massiccio ricorso ai vari ammortizzatori sociali evidenziando ancor più molte incognite nel breve e medio periodo e con un impatto notevole sul reddito complessivo del territorio". La rappresentanza sindacale unitaria della Pilkignton di San Salvo scrive al presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso.

Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil e Usb-Cobas "dando seguito al precedente incontro, tenutosi il 12 maggio 2014 e ricordando gli impegni da lei assunti", chiedono al governatore abruzzese "un incontro per avere notizie su problematiche inerenti il nostro territorio", in particolare "infrastrutture e logistica, problemi energetici, formazione. Certi della sua rinnovata disponibilità ad incontrarci, le ricordiamo che in questa importante area industriale, ci sono ancora grossissime difficoltà per la competitività di molte aziende, legate ai temi di cui sopra, che portano ad un massiccio ricorso ai vari ammortizzatori sociali evidenziando ancor più molte incognite nel breve e medio periodo e con un impatto notevole sul reddito complessivo del territorio. Reddito complessivo - sottolineano i sindacati - che inevitabilmente risente anche del dramma che continua a interessare la Valsinello (vedi Golden Lady)".