Lo aveva promesso il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, durante il sopralluogo a Palazzo d'Avalos (qui il servizio): martedì sera sarebbe arrivata la delibera per i primi lavori di urgenza per la messa in sicurezza e ripristino del muro crollato. "L'importo che inseriremo nella delibera - aveva precisato lo stesso presidente - dipenderà della relazione del Genio Civile".

In effetti dalla riunione di Giunta regionale di ieri è uscita la delibera promessa, la n°54 del 27 gennaio, nella quale viene stabilito di "riconoscere il valore storico, artistico, monumentale e culturale di Palazzo d'Avalos di interesse regionale, mediante l'individuazione di interventi da porre in essere per difendere e valorizzare il patrimonio storico e artistico dello stesso"; nel contempo è stato deciso di "incaricare il Dipartimento competente per l'adozione degli atti necessari conseguenti, quivi compresi i necessari interventi di somma urgenza, considerata la gravità della situazione determinata".

Questo l'indirizzo contenuto della determina, che comunque appunto di indirizzo rimane in attesa della relazione in cui i tecnici del Genio civile quantificheranno l'ammontare del danno e il conseguente importo dei fondi necessari a riparare il muraglione. I rilievi degli esperti erano in programma stamani.