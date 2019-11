Prima chiamata in azzurro per la giovane vastese Alessandra Di Tizio che parteciperà al raduno delle nazionali giovanili di beach volley in programma dal 30 gennaio al 2 febbraio presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia. L'ottima stagione estiva disputata in coppia con Gaia Genovesi, sotto la guida di Maria Luisa Checchia, con tanto di 3° posto al Trofeo delle Regioni, ha permesso alla giovane beacher di essere nel mirino del CT Paulao che l'ha chiamata insieme ad altri giovani promettenti. Sono 22 gli atleti convocati per questa esperienza a Formia: Davide Acconci, Valerio Vendetti, Jakob Windisch, Simone Nicotra, Alessandro Carucci, Gianmarco Pettinari, Domenico Laganà, Francesco Cottarelli e Nicolò Seveglievic. E le ragazze Alice Gradini, Alice Farnia, Irene Enzo, Ilaria Fasano, Elisa Fragonas, Isabel Prast, Elena Dodi, Alessandra Di Tizio, Aurora Rossetto, Erika Corsi , Giovanna Pia De Luca, Reka Orsi Toth, Federica Frasca.

Insieme ad Alessandra Di Tizio ci saranno i suoi allenatori della BCC San Gabriele, Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis, rientrati nel giro azzurro dopo le esperienze più che positive degli anni scorsi. Per la giovane beacher vastese sarà un'importante opportunità per mostrare le sue qualità e provare a convincere il CT Paulao a convocarla anche per i prossimi appuntamenti.