La comunità salesiana di Vasto si appresta a vivere la festa di Don Bosco di cui quest'anno ricorrono i duecento anni dalla nascita (la reliquia del Santo a Vasto nel 2013). È il parroco e direttore dell'opera, don Francesco Pampinella, ad illustrare gli appuntamenti in calendario che vedranno il loro culmine domenica prossima con la mattinata che si concluderà in piazza Rossetti.

Il programma

28,29,30 gennaio

ore 19 - Parrocchia - Triduo a Don Bosco

30 gennaio

Incontro sacerdoti della Zona di Vasto

Oratorio - Torneo interparrocchiale di calcio a 5

31 gennaio

15-17 - oratorio - Scarabocchio (per i bambini delle elementari)

18.00 Monsignor Forte impartisce il Sacramento della Confermazione

1 febbraio

9.30 Santa Messa in Parrocchia

al termine Grande caccia al tesoro per le vie della città

12.30 Evento finale in piazza Rossetti