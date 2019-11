Una vera e propria ‘lotta sul fango’ quella andata in scena domenica tra il Bellante e la Pro Vasto Femminile che al termine dei novanta minuti ha premiato le casalinghe, uscite vincitrice dal match per 4 a 3. Con un terreno di gioco al limite della regolarità- causa la pioggia caduta in precedenza- la gara ha visto andare in vantaggio le casalinghe con un netto 3-0 sino al gol di Di Viesti al 35’ sempre nel primo tempo (3-1). Dopo la pausa negli spogliatoi le biancorosse tornano in campo e subiscono la quarta rete (4-1).

Da quel momento in poi le vastesi si incattiviscono ed iniziano a fare sul serio, riuscendo a siglare prima la rete del 4-2 (un gol fantastico di Mazzatenta con un tiro a giro che finisce sull’incrocio dei pali) e successivamente quella del 4-3 ( ancora Mazzatenta, stavolta con un’azione personale seguita da un tiro fortuito della stessa che prima colpisce il palo, poi va a sbattere sul portiere avversario, successivamente ancora sul palo ed infine finisce in porta). La risposta delle ospiti però arriva troppo tardi. Non c’è più tempo, triplice fischio e vittoria che va al Bellante. Sulla scelta dell’arbitro di continuare a giocare malgrado le condizioni pessime del campo di gioco, qualcuno ha avuto da ridire e sicuramente la qualità calcistica per questa giornata è venuta meno. Prossimo impegno ancora in trasferta per le vastesi che domenica prossima affronteranno l’Olimpia Femminile.