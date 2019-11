Anche quest'anno celebrazioni della Giornata della Memoria nel segno della sobrietà a Vasto. Alle 10,30 di questa mattina una rappresentanza di alunni delle scuole "G. Rossetti" e "G. Spataro" si è riunita per una piccola visita guidata nei giardini di Villa Santoro, durante la guerra sede del campo di internamento di Istonio Marina. Accompagnati dalla dirigente scolastica Maria Pia Di Carlo e dalle insegnanti, i ragazzi si sono fermati per un minuto di raccoglimento presso la statua della Madonna di Lourdes, all'interno del giardino.

A seguire, i ragazzi hanno raggiunto presso il cippo che ricorda l'ex campo di internamento i rappresentanti dell'amministrazione comunale, per la posa della corona d'alloro. Presenti il sindaco Luciano Lapenna, il vicesindaco Vincenzo Sputore, il vicepresidente del Consiglio comunale Luigi Marcello, gli assessori Lina Marchesani e Marco Marra, i consiglieri comunali Antonio Del Casale, Simone Lembo e Paola Cianci, e il vicesegretario del Pd, Nicola Della Gatta.

Dopo la deposizione della corona d'alloro, il sindaco si è intrattenuto qualche minuto con gli studenti: "Non dimenticate mai - ha detto loro Lapenna - che la violenza e la guerra sono nemici della libertà e della democrazia, non dimenticate mai il rispetto degli altri e dei loro diritti, non dimenticate mai tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per permetterci di vivere in un mondo libero".