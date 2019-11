Seconda giornata per il Festival della Scienza, organizzato dal Polo Liceale "R.Mattioli" con VastoScienza e la collaborazione del Comune di Vasto.Diverse sono state le proposte legate al Giorno della Memoria. Tra queste la proiezione del documentario '8744 IMI', realizzato dal videomaker vastese Alessandro Di Gregorio. Sono proseguite le visite degli studenti di scuole elementari e medie. Più di duecento ragazzi hanno invaso i corridoi e le aule del Mattioli per prendere parte agli spettacoli e ai laboratori proposti dagli studenti del Mattioli. A fare da colonna sonora agli eventi del Festival anche le note dei ragazzi del liceo musicale, che nelle loro aule hanno tenuto laboratori a tema. Domani, mercoledì 28 gennaio, proseguono gli appuntamenti sul tema "Confini". Si parte dal Conad Superstore, con una giornata dedicata alla spesa consapevole, per proseguire con l'incontro a cui prenderà parte il prof. Roberto Dell'Omo, per concludere con la conversazione sui temi dell'economia con Alessandro Cianci al Vico degli Artisti. Continua anche il lavoro dei ragazzi dell'Ufficio Stampa, con articoli, foto e video disponibili sulla pagina facebook del Festival (clicca qui).

Il programma di mercoledì 28 gennaio

9.30 -10.30 Auditorium - Polo Liceale “R.Mattioli”

Villa Sorge- Spettacolo per gli Istituti Superiori tratto da L’internata numero 6 di Maria Eisenstein e I sassi e le ombre di Gianni Orecchioni

A cura della compagnia teatrale Il piccolo resto e Ass. L’Altritalia con Paola Ferretti, Emanuela D’Ortona, Eva Martelli

drammaturgia e regia Eva Martelli, collaborazione tecnica Rino D’Ulisse, ricerca musicale: Armando Minutolo

9.10 -13.00 Conad Superstore

Una giornata in “Conad Superstore”... oltre la spesa

a cura di Anna Boleto Direttore Ipermercato Conad Superstore Vasto e studenti IIIC

9.10 - 12.30 Sala Mattioli - Corso De Parma

To drug or not to drug

A cura di Alfredo Forenza e studenti IVA

9.10 - 10.30 Aula blu - Polo Liceale “R. Mattioli”

Oltre i confini della mente

Spettacolo a cura di Luca Menichelli

Vice Presidente CICAP Abruzzo/Molise

11.10-12.05 Auditorium - Polo Liceale “R. Mattioli”

Oftalmologia oltre i confini

Roberto Dell’Omo, Ricercatore Università degli Studi del Molise, Dipartimento di Scienze della Salute (S.Pe.S.)

15.00 - 18.00 Nuova Direzione Didattica - Via Stirling

Ortottica: istruzioni per l'uso - Consigli per i genitori e visite ortottiche di screening

A cura di Germana Battista, ex allieva oggi ortottista

19.30 Vico degli artisti

I confini dello sviluppo: dalla crisi alla crescita

Conversazione di Alessandro Cianci, PhD Student, Assistente alla cattedra di Politica Economica presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

Conversazione con aperitivo cenato