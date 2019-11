A margine delle celebrazioni per la Giornata della Memoria, il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, ha annunciato la relazione degli uffici tecnici comunali sul crollo del muro di contenimento della balconata dei Giardini napoletani di Palazzo d'Avalos è pronta ed è stata inviata al Genio Civile regionale. Secondo gli uffici, la somma necessaria per la messa in sicurezza e il ripristino dello stato dei luoghi è di 700mila euro.

"Abbiamo provveduto, con tempestività, - ha rimarcato Lapenna - a redigere una relazione tecnica sugli interventi urgenti da realizzare per il completo rifacimento del muraglione di contenimento del Palazzo d’Avalos. La relazione è stata inviata al Genio Civile regionale, autorità competente per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi, e la stessa verrà discussa nella giornata odierna dalla Giunta regionale abruzzese per i provvedimenti conseguenti. La spesa complessiva, stimata dagli uffici tecnici comunali, per il completo ripristino dello stato dei luoghi e della totale messa in sicurezza dell’area è di 700mila euro. Adesso aspettiamo fiduciosi una risposta in senso positivo dalla Regione Abruzzo che può attivare, per il finanziamento dell’opera, la legge regionale n.17/1974 in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali".