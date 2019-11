In trasferta a Pratola Peligna i ragazzi dell’All Games Calcio a 5 San Salvo conquistano un solo punto, pareggiando 4-4 contro il Sagittario. Senza gli squalificati Lanza e Di Paolo, e senza l’influenzato De Cinque, i bianco azzurri partono davvero male. Nel primo tempo la difesa sansalvese subisce tre reti senza segnarne neanche una, eccezion fatta per il gol di Di Ghionno che arriva sul finire della prima frazione (3-1). Nella ripresa c’è bisogno di tanta energia e coraggio per riprendere la partita ed è proprio questa la dose che Di Ghionno e compagni mettono in campo, solo dopo però aver subìto il quarto gol (4-1). Da quel momento in poi ha inizio ‘La remuntada’ del San Salvo. In otto minuti l’All Games riesce ad andare in gol tre volte, grazie alla doppietta di Di Nardo e al gol di Perazzoli. Ma l’All Games sembra non volersi accontentare del pareggio e cerca addirittura il quinto gol che viene sfiorato dai sansalvesi in due occasioni, più una terza che li ha visti colpire il palo. Nel finale però oltre a cercare il gol, la formazione di mister Lanza rischia di perderla la partita, ma per fortuna c’è Della Penna a salvare i suoi con un vero e proprio ‘miracolo’. Dopo la prodezza del portiere sansalvese arriva il triplice fischio. Finisce 4-4 nel sintetico del campo all’aperto di Pratola Peligna ed un solo punto conquistato da bianco azzurri che li fa scendere all’undicesimo posto in classifica, a due punti dalla zona playout.

Sabato prossimo per il San Salvo sarà la volta di ospitare in casa la Maco L’Aquila, formazione con due punti in più in classifica rispetto all’All Games. Sarà fondamentale riprendersi e tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico, per allontanarsi da quella ‘zona rossa’ dei playout (che sinceramente i ragazzi di mister Lanza non meriterebbero per quanto fatto fin’ora). L’appuntamento con il Calcio a 5 e con l’All Games è fissato alle 15:00 di sabato 1° febbraio nella palestra di via Verdi.

La classifica aggiornata

Gymnasium Audax Hatria 49

Civitella Sicurezza Pro 48

Real Dem 46

F.lli Cambise 35

Atletico Silvi 32

Minerva 29

Maco L’Aquila 25

Bignè Avezzano 25

Celtic Chieti 23

Real Raiano 23

All Games San Salvo 23

Atletico Lanciano 21

Es Chieti 20

Sagittario 11

Tollo 10

C.U.S. Teramum 8