E' di Alberto Marracino la nuova rubrica economica pubblicata su Zonalocale.it.

"Inauguriamo - spiega l'autore - una nuova rubrica di carattere economico che si prefigge i seguenti obiettivi: 1) Informare su argomenti di carattere economico in genere e commentare notizie, fatti ed eventi di rilievo nel panorama economico nazionale ed internazionale con un linguaggio semplice e diretto; 2) Fornire consigli utili alla salvaguardia del proprio risparmio e alla massimizzazione dei proventi da esso derivanti; 3) Incrementare il livello di cultura finanziaria.

Nei prossimi appuntamenti quindi, con cadenza quindicinale, spazieremo da considerazioni su dati e notizie di natura economica a nozioni di carattere teorico e psicologico che aiutino a proteggere meglio i propri risparmi e tutelare il proprio patrimonio. Mi auguro quindi che sia un piacevole viaggio insieme. Allacciamo le cinture e per cominciare chiediamoci quanta cultura finanziaria e quanta necessità di consulenza in questo ambito abbiamo in Italia".