Come forse era prevedibile, si sono già messi al lavoro gli sciacalli, a seguito del cedimento del muro di contenimento dei Giardini napoletani di Palazzo d'Avalos.

Una pattuglia della polizia municipale, infatti, ha sopreso e messo in fuga un uomo che tentava di trafugare materiale dalle macerie. L'episodio è avvenuto in pieno giorno; all'arrivo della polizia municipale, l'uomo si è dileguato velocemente, senza poter prendere nulla. Sulla strada, comunque, vige ancora il divieto di circolazione, così come stabilito nell'ordinanza sindacale firmata immediatamente dopo il cedimento. La zona è comunque tenuta sotto controllo, proprio per evitare situazioni simili.