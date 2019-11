Torna come ogni lunedì l'appuntamento con L'Edicola del Bar Walter. Questa settimana ai microfoni dell'appuntamento settimanale dedicato ai protagonisti dello sport, condotto da Stefano Troilo, ci sono Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis, punti di riferimento della pallavolo vastese e protagonisti, rispettivamente in panchina e in campo con la BCC San Gabriele, Michele Massari e Andrea Procaccino, giocatori del Vasto Calcio e Christopher D'Alessandro, giovane calciatore del Vasto Marina che due settimane fa si è rotto il malleolo ed è fermo ai box.

