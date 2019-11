È il vastese Emmanuele Forcone uno dei tre componenti della squadra italiana che qualche ora fa a Lione si è laureata Campione del Mondo di Pasticceria. Insieme a Fabrizio Donatone e Francesco Boccia, il maestro pasticcere originario di San Valentino in Abruzzo Citeriore ma vastese d'adozione, ha conquistato la giuria con il celebre pasticcere Iginio Massari come presidente onorario.

La squadra italiana, attraverso creazioni di incredibile perfezione con tanto di zucchero modellato, cioccolato e sculture di ghiaccio, ha sbaragliato la concorrenza. Nelle ultime quattro edizioni l'Italia era stata una presenza fissa sul podio della manifestazione che si tiene ogni due anni nella città francese. Nel 2011 c'era anche Forcone, dopo la sua prima affermazione come campione italiano (2010), nel team che conquistò la medaglia d'argento.

Lo scorso anno, in occasione del Sigep di Rimini, Emmanuele Forcone aveva riconfermato la conquista del titolo di miglior pasticcere d'Italia (l'articolo) entrando quindi di diritto nella squadra nazionale per l'edizione 2015 della Coppa del Mondo. Lui e i suoi bravi colleghi si sono preparati duramente e alla fine è arrivato il risultato sperato, la vittoria, così come era già capitato nel 1997.

Per Forcone, che ormai è un pasticcere di fama internazionale, con la sua attività che lo porta a girare il mondo, una nuova soddisfazione da aggiungere all'albo d'oro dei suoi successi. A Vasto in tantissimi nel corso degli anni ne hanno apprezzato le creazioni realizzate nella pasticceria Pannamore di Nino Radoccia, da cui poi il talentuoso (e ancora molto giovane) pasticcere ha spiccato il volo.