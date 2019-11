Tante le attività previste per il ritorno del carnevale vastese, organizzato dal Comune, l’associazione di volontariato Ricoclaun e l’associazione culturale "Officina in Fermento", in collaborazione con il Consorzio Vasto in Centro, la Confesercenti e la Confcommerciodi Vasto, insieme a parrocchie, scuole, enti e associazioni, in programma per il 14 febbraio, in concomitanza con la festa di San Valentino.

Come spiegato dalla presidente dell'associazione Ricoclaun, Rosaria Spagnuolo, infatti, "in vari angoli del centro storico di Vasto saranno presenti i giochi e le chiacchiere dell’Azione Cattolica della parrocchia di Santa Maria Maggiore, la fiaba medioevale con il Recinto di Michea, con laboratorio di onoterapia, i giochi e i dolci della Corte di Re Artù con i Salesiani, i dolci del Mago di Oz con l’associazione Mamma e Papà, le scrippelle di Cappuccetto Rosso con l’associazione il Buco nel Tetto, il ballo dei Peter Pan e i giochi con le fate con alcuni gruppi di genitori della scuola Spataro, le fiabe dal mondo con l’associazione Adriatica per gli Immigrati in collaborazione con alcune classi della scuola primaria 'Spataro' e 'Martella', il cantastorie itinerante 'La Štorie' (scritta da Fernando D’Annunzio) con il circolo culturale Sant'Antonio, il ballo delle cappuccetto rosso dell’associazione Everdance, il musical di Frozen con la palestra Phisique, i giochi di principi e principesse della scuola La Stella, i giochi e i dolci di Pinocchio con il gruppo Masci, trucca bimbi, palloncini, vestiti di carta crespa e la mitica caccia al tesoro di Carnevale con la Ricoclaun, laboratorio 'Smascheriamo il bello coi colori', arteterapia con Roberta Mininni, presso la Sala Mattioli, i giochi di Peter Pan con l’associazione Isola che non c’è 2, il valzer di San Valentino con Monica e Andrea della scuola di ballo DanzeAbruzzo, i giochi di Mary Poppins, con il nido omonimo, Cupido itinerante, giocolieri, trampolieri e tanto ancora".

Inoltre, si terrà una gara per premiare il bambino, l’adulto, la coppia o il gruppo più fiabescamente vestito, con la giuria della Consulta Giovanile.

Tutti i gruppi, associazioni, enti, che volessero partecipare e/o avere maggiori informazioni possono contattare con la massima urgenza Rosaria Spagnuolo (347 3712722) per l'ssociazione di volontariato Ricoclaun o Silvia Davini (339 4870674) per l'associazione culturale Officina in Fermento.