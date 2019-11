Manca poco più di un mese alla prima delle due serate in cui andrà in scena il musical La Bella e la Bestia, interpretato da 30 giovani attori della compagnia Orizzonte Teatro. Il 28 febbraio alle 21 e il 1 marzo alle 18, al Politeama Ruzzi di Vasto, ci saranno le due rappresentazioni della celebre favola trasformata in un musical che a livello nazionale ha avuto tanto successo e che la compagnia Orizzonte Teatro ripropone nel territorio. Siamo andati a trovare il cast mentre era impegnato nelle prove per vedere come stanno allestendo il musical. Nella primas serata abbiamo incontrato il presidente dell'associazione, Raffaele Riccio, e la coreografa Andreana Cioffi.

