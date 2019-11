Continua il periodo nero dell'Audax Palmoli che, nella 15ª giornata del campionato di serie B, rimedia una sconfitta per 2-0 in casa del fanalino di coda Apulia Trani. Le pugliesi riescono ad ottenere così la prima vittoria stagionale, dopo aver strappato un punto nella sfida di andata al Cieri. La partita si è messa subito male per le giocatrici di mister Di Santo, andate sotto dopo pochi minuti di gioco dopo un errore della difesa con Pina Mariano brava ad approfittarne. Per tutta la partita il Palmoli ha inseguito ma, a 10 minuti dalla fine, il gol del raddoppio dell'Apulia Trani con Sgaramella Le gialloblu hanno avuto l'occasione di accorciare le distanze con un calcio di rigore che però Di Ninni ha mandato contro il palo. Domenica prossima l'Audax sarà impegnato nella sfida casalinga contro il Nebrodi. Dopo la gara contro il Centro Ester rinviata domenica scorsa e con il maltempo che continua ad imperversare sul Vastese, la società palmolese dovrà valutare il da farsi se non vorrà correre il rischio di un ulteriore rinvio di gara per l'impraticabilità del terreno di gioco.

Apulia Trani - Audax Palmoli 2-0

Apulia Trani: Mariano, Manzi, Volpe, De Marinis, Delvecchio, Perna, Iorio, Dicillo, Mariano G., Sgaramella, Chiapperini. Panchina: Narsete, Diaferia, Caggiano, Spallucci. Allenatore: Lionetti

Audax Palmoli: Altieri, Mancini, Savelli (30' st Ferrelli), Angelone, Montelli (1'st Cicala), Pasciullo, Di Ninni, D'Angelo (1'st Cravero), Bolognese, Pastò, Ciccarè. Panchina: Berardini, Marino. Allenatore: Di Santo