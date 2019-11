Non si arresta la serie positiva degli Amici del Basket San Salvo. Ieri alle 18:00 Borromeo e compagni sono scesi in campo ancora una volta davanti al proprio pubblico contro l’Ennebicì Campobasso, imponendosi dopo i quaranta minuti per 55 a 44. Quarta vittoria consecutiva, un ‘poker’ che permette ai ragazzi di coach Linda Ialacci a 18 punti in classifica, momentaneamente (aspettando i risultati dagli altri campi) al secondo posto in coabitazione con la Magic Basket Chieti, Campli e il Penta Teramo (quest'ultima con due partite in meno rispetto agli Amici del Basket).

Una partita, quella giocatasi ieri, durante la quale i bianco blu hanno praticamente dominato per la maggior parte dei quattro quarti. Solo nei primi cinque minuti del match c’è stato un piccolo blackout iniziale (0-7 di parziale per il Campobasso) ma poi il San Salvo, uscendo dal timeout subito chiamato da coach Ialacci, ha iniziato a costruire un buon gioco in attacco, con il play Pappacena che ha scelto di sacrificarsi per la squadra, riducendo il proprio contributo offensivo (solo 2 punti per lui a fine gara) il che ha permesso agli altri di entrare in ritmo. La prima frazione di gioco si chiude 18-13 per i padroni di casa. Alternando la difesa a uomo a quella a zona (2-3), i sansalvesi hanno limitato le scelte in attacco degli avversari (Panichella 11 pnt e Muccino 12, gli unici due a trovare il canestro in maniera più assidua rispetto ai propri compagni). Il resto della partita recita praticamente lo stesso copione del primo tempo: gli Amici del basket gestiscono il vantaggio e in campo Koshena ha più minutaggio, mentre Borromeo fa la sua solita figura in termini realizzativi (19 pnt). Finisce 55-44 la gara e alla palestra in via Alcide De Gaspari si esulta ancora. Dopo quattro vittorie consecutive il San Salvo si prepara ad affrontare la prossima settimana proprio la Magic Chieti che, qual’ora non dovesse fare risultato questo pomeriggio, si giocherebbe il terzo posto la prossima settimana con la compagine sansalvese. La stagione di Celenza e compagni sta proseguendo in maniera davvero positiva: nove vittorie e cinque sconfitte che dicono tanto sull’andamento di questa squadra che, potendo contare sin da subito su Pasquini e gli altri arrivati a metà stagione lo scorso anno, sta raccogliendo i propri frutti.

Parziali: 18-13, 33-23, 47-35

Amici Del Basket San Salvo: Borromeo 19, Pappacena 2, Biasone 8, Di Blasio 7, Celenza 6, Pasquini 2, Assogna 9, Tenishi E. , Boccardo , Koshena 3. All. Ialacci

Ennebici Campobasso: Marinelli 3, Panichella 11, Muccino 12, Serafini 6, Tondi 4, Sabelli E. 2, Sabelli M. 6, Romagnoli , Altieri NE. All. Sabatelli

La classifica aggiornata:

Airino Termoli 28

Penta Basket Teramo 20

Magic Basket Chieti 20

Amici del Basket San Salvo 18

Nova Basket Campli 18

Basketball Teramo 16

Nuovo Basket Aquilano 12

Basket Centro Abruzzo Sulmona 10

Chieti Basket 10

Ennebicì Campobasso 6

Torre Spes 2