Altra domenica piena di sfide nel calcio delle serie minori di Prima e Seconda categoria. Partiamo dalla Prima categoria e dagli anticipi del sabato tra il Real San Giacomo 2006 ed il Marcianese (tra le due squadre finisce 1-1 con le reti di Praiano da una parte e Mazzucca dall’altra) e tra lo Sporting San Salvo ed il Real Montazzoli ( match a reti inviolate, terminato appunto 0-0). Nel big match andato in scena invece questo pomeriggio a Casalbordino trai casalesi ed il Monteodorisio di mister Ascatigno il risultato finale è stato di 3 reti per parte, in una partita davvero molto emozionante. Nel primo tempo assoluto dominio dei bianco verdi che riescono ad andare in gol tre volte, prima con Ferrazzo all'8', poi con Colaiacovo (10') e successivamente di nuovo con Ferrazzo (30'). Poi le cose per gli ospiti si complicano: Colanero accorcia le distanze due minuti più tardi (3-1) e Monteferrante viene espulso per doppia ammonizione. Nella ripresa il Monteodorisio rimane addirittura in nove con l’espulsione di Colaiacovo sempre per doppio giallo. In superiorità numerica, il Casalbordino trova prima la rete del 3-2 firmata da Germano al diciottesimo della ripresa e successivamente, con una punizione di Loris Della Penna al 70', il pareggio ed il definitivo 3-3. Vittoria ‘col botto’ per il Roccaspinalveti in casa contro l’Incoronata Vasto Calcio. Al termine dei novanta minuti il tabellone segna 4 reti ad 1 per i padroni di casa, andati in rete con le firme di Piccirilli, Fabiano, Cerella e Sambrotta. Per i vastesi il gol della bandiera di Smiles. Ennesima vittoria per il Palombaro (0-2 con il Paglieta) che si porta a più sei in classifica sull'inseguitrice Casalbordino e si attesta come capolista del campionato.

Tutti i risultati della Prima categoria girone B:

Casalbordino-Monteodorisio 3-3

Casolana Calcio-Guastameroli 4-0

Fresa Calcio-Trigno Celenza 2-0

Paglieta-Palombaro 0-2

Real San Giacomo 2006-Marcianese 1-1

Roccaspinalveti-Incoronata Calcio Vasto 4-1

Spal Lanciano-Scerni 1-1

Sporting San Salvo-Real Montezzoli 0-0

È iniziato ieri il quindicesimo turno di campionato nel girone G di Seconda categoria con la vittoria casalinga del Gissi ai danni del Real Porta Palazzo, quest’ultima sconfitta per 3-2. Un’altra pesante sconfitta invece è arrivata questo pomeriggio per il Carunchio, superato 4-0 in trasferta dalla compagine del Real Montalfano. Per il San Buono una vittoria per 2-0 contro Fossacesia. Vittoria netta (0-3) anche per la capolista Montalfano in trasferta contro il Mario Turdo grazie alle reti di Travaglini, Sabatini e Di Foglio. I ragazzi di mister Liberatore si confermano come capolista solitaria di questo campionato, rimanendo a più dieci punti in classifica sull'inseguitrice San Buono. Pareggio per l'Odorisiana Calcio (1-1) contro il Mario Tano e classifica che dietro alla solitaria Montalfano (42) e alla vicecapolista San Buono (32), seguono Gissi (30), Real Montalfano (25), Piazzano (23), tutte in zona playoff. Ma la classifica è ancora corta ed ogni risultato potrà mutare le gerarchie di questo girone. Nel prossimo turno da segnalere il derby di Montalfano, tra il G.S. ed il Real.

Tutti i risultati della Seconda categoria girone G:

Gissi-Real Porta Palazzo 3-2

Mario Tano-Odorisiana 1-1

Mario Turdo-Montalfano 0-3

New Archi Perano-Piazzano 1-2

Real Montalfano-Carunchio 4-0

San Buono Calcio-Fossacesia 90 2-0

Villa Scorciosa-Castelfrentano 1-0

In Terza categoria un turno di stop, eccezion fatta per la Dinamo Roccaspinalveti ed il Real Liscia che ieri pomeriggio hanno recuperato la partita non giocatasi nella dodicesima giornata. Dopo i novanta minuti, le due squadre si accontentano di un punto a testa, terminando la gara 2-2. Ad andare in gol per primi sono gli ospiti al ventesimo con Marchione. Successivamente si fa ancora avanti il Liscia che colpisce due legni con Masciotta e Vitucci cinque minuti dopo il vantaggio. Prima dell’intervallo, i padroni di casa riescono ad agguantare il pareggio su rigore. Nella ripresa, poi, il Roccaspinalveti trova la rete del 2-1 con un magnifico gol sotto l’incrocio dei pali. Nel finale però il Real Liscia non molla ed insegue il pareggio sino alla rete di Vitucci che regala il definitivo 2-2 ai suoi. Anche per la Virtus Vasto ed il Casalanguida giornata di recupero che ha visto vincere i vastesi per 3-1 grazie alla doppietta di Massari e all’autorete degli ospiti. Settimana prossima tutte le squadre torneranno a giocare tutte le squadre. La Dinamo Rocca Spinalveti ospiterà in casa il Pollutri Calcio, lo Sporting Vasto andrà in trasferta a Guilmi, la Virtus se la vedrà in trasferta con i Lupi Marini, il Real Cupello in casa con Lentella, il Vasto Calcio a Licia ed il Carpineto Sinello con la Sangiovannese, sempre in trasferta.