"Sono stato svegliato dal boato dell'esplosione. Era poco prima delle 5 del mattino". È il residente dell'abitazione di lungomare Cordella adiacente al Caffè Il Pontile, a Vasto Marina, a fissare l'orario dell'episodio che ha pesantemente danneggiato le vetrine dell'esercizio commerciale. "Questa mattina, quando ho visto ciò che era accaduto, ho allertato i proprietari". L'ampia vetrata del bar appare danneggiata in tre punti. In due sono chiari i segni dei colpi ricevuti, probabilmente con una pieta trovata lì vicino. Il danno maggiore è per la porta d'ingresso dove, ad altezza d'uomo, c'è l'evidente foro con attorno i segni di bruciatura. I frantumi di vetro si sono poi sparsi all'interno del locale.

Sono stati gli agenti del commissariato di Vasto ad intervenire per i rilievi, saranno loro a dover indagare per cercare di risalire ai responsabili del gesto.

"Dagli elementi raccolti dagli uomini della volante - spiega il vice questore Alessandro Di Blasio - sembra trattarsi di un tentativo di furto. Chi ha compiuto il gesto deve aver utilizato una fiamma ossidrica o qualche arnese del genere per tentare di aprire il foro". Il vetro ad alte temperature sarebbe quindi esploso, causando il rumore, forse amplificato dalla volta del portico, avvertito dall'inquilino dello stabile accanto. "In ogni caso stiamo proseguendo nelle indagini per far luce sull'episodio", aggiunge Di Blasio.