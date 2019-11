L'ondata di maltempo sta causando notevoli disagi in tutto il Vastese. Questa mattina la prima strada a cedere è stata quella che attraversa il fiume Treste in località Guardiola, comune di Fresagrandinaria. Già da ieri squadre di protezione civile erano impegnate nel monitoraggio di tutti i fiumi del territorio. Un lavoro di controllo andata avanti per tutta le notte e che proseguirà anche nelle prossime ore, visto il perdurare dell'emergenza meteo.

La situazione che presenta maggiore criticità è proprio quella del Treste, in prossimità del ponte sulla statale Trignina. L'ondata di piena ha distrutto la strada che passa sotto al ponte e continua ad avanzare inarrestabile. Da questa mattina i tecnici dell'Anas tengono sotto controllo la situazione, rallentando il traffico sulla statale e preparandosi ad un'eventuale chiusura della strada, qualora il livello del fiume dovesse superare il livello di guardia.

La situazione nel Vastese. Nella zona di Casalbordino i volontari della protezione civile "Madonna dell'Assunta", insieme agli operai del Comune, stanno compiendo un monitoraggio continuo sui punti più a rischio del Sinello. I controlli continueranno anche nelle prossime ore.

Allagamenti, crolli e frane stanno avvenendo ovunque nel territorio. Questa mattina a Gulimi sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento volontari di Gissi per mettere in sicurezza una casa, da tempo non abitata, crollata in paese. Problemi anche nelle strade di collegamento tra Guilmi e il resto del territorio. Già da ieri i mezzi dei comuni di Guilmi e Carpineto sono stati impegnati per liberare le strade dal fango.

Disagi anche a Roccaspinalveti, dove si è verificata una frana lungo la provinciale che conduce alla fondo valle Treste. Allagamenti anche lungo il corso del Sinello, in particolare nella zona industriale di Gissi, dove molti capannoni sono stati invasi dall'acqua.