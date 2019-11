La matematica qualificazione ai playoff non ha di certo fatto perdere stimoli alla BCC San Gabriele che nella sfida in casa dell'Orsogna, formazione a caccia di un posto tra le prime quattro, è andata a conquistare una vittoria netta che le permette di consolidare il primo posto in classifica.

Le vastesi allenate da Ettore Marcovecchio si sono imposte per 3-0 (25-20/25-15/25-16) contro una formazione che solo una settimana fa si era imposta per 3-1 contro la forte Pallavolo Teatina. Tra le gabrieline mancava ancora capitan Mariani, ferma ai box per infortunio, con Caterina De Marinis che ormai ha preso la massima confidenza con il ruolo di palleggiatrice.

Vastesi superiori in tutti i fondamentali, con un'ottima prestazione delle centrali, molto positive con la fast su cui l'Orsogna non è mai riuscita a trovare le adeguate contromisure. Ancora in crescita il servizio, con diverse giocatrici molto positive nella battuta al salto e solita buona proba in difesa.

Ora ci sarà una settimana prima dello scontro al vertice, l'8 febbraio, con la Pallavolo Teatina. La BCC San Gabriele vuole chiudere la stagione regolare al primo posto, per poi affrontare i playoff con la giusta determinazione.