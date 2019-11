Le abbondanti piogge della notte hanno già portato disagi alla circolazione nel Vastese. L'Anas comunica che, a causa dell’allagamento di un sottopasso dovuto alle forti precipitazioni atmosferiche, sulla strada statale 650 “di Fondo Valle Trigno” è provvisoriamente chiuso al traffico lo svincolo di Lentella, in entrata e in uscita, al km 69, in provincia di Chieti. Il personale dell’Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la circolazione il prima possibile, compatibilmente con l’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

Disagi anche lungo la fondo valle Treste. Il fiume, ingrossatosi a causa della pioggia, ha raggiunto e superato il livello del ponte, situato nel territorio di Fresagrandinaria, che ne permette l'attraversamento. Alcuni lavoratori questa mattina hanno prudentemente evitato di attraversarlo per recarsi al lavoro, scegliendo un percorso alternativo. Lo stesso ponte, durante l'ondata di maltempo del dicembre 2013, fu spazzato via dal fiume in piena (l'articolo) e poi ricostruito in un mese.

Per le prossime ore, come comunicato dal centro funzionale della Protezione Civile Abruzzo, resta lo stato di allerta di codice "arancione", che indica moderata criticità per rischio idrogeologico.