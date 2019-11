Dopo lo scorso turno- caratterizzato da molte partite sospese causa maltempo- in Prima e Seconda categoria si torna in campo nel weekend. Una giornata di riposo per quanto riguarda invece il campionato di Terza categoria. Ad una settimana dai brutti fatti della partita tra il Guilmi ed il Real Carpineto Sinello- restando in tema terza categoria- è arrivato il responso disciplinare . Domenica scorsa un giocatore della squadra di casa, dopo la decisione dell’arbitro di assegnare un rigore al quarantunesimo del secondo tempo agli ospiti, “si avvicinava al Direttore di gara, dopo essere stato ammonito, proferendo nei suoi confronti frasi offensive e minacciose. Il predetto calciatore- si legge nella nota del referto- successivamente spintonava l'arbitro facendolo retrocedere di alcuni passi; Il calciatore in questione, infine, afferrava il direttore di gara per il collo con entrambe le mani e cessava la presa solo dopo l'intervento del suo capitano che lo tirava da tergo”. La decisione nei confronti di Mancini, il giocatore in questione, è stata di squalificarlo per cinque anni, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. Oltre a questo responso, è stata data- come era quasi sicuro che accadesse- la vittoria per 3-0 a tavolino al Real Carpineto Sinello che, proprio grazie a questi tre punti, sale sul vertice della classifica e si attesta come capolista del girone. I bianco viola in settimana sono stati vittima di un furto di magliette,pantaloncini e calzettoni della tenuta da gioco, proprio durante gli allenamenti.

Anche in Prima categoria arriva una sentenza disciplinare dal Giudice Sportivo. Sarà lontano dai campi, infatti, per due anni e mezzo Terpolilli del Fresa per aver colpito il direttore di gara con una testata, procurandogli forti dolori al setto nasale. Fino al 30 giugno 2017 il giocatore in questione non potrà partecipare a gare ufficiali della FIGC. Ma passiamo alle sfide in programma per questo weekend di calcio giocato della medesima categoria, partendo dal match che vedrà il Casalbordino,vice capolista, affrontare il Monteodorisio, reduce da una buona prova contro lo Spal Lanciano (3-2 grazie alla doppietta di Ferrazzo). La squadra di mister Ascatigno sta esprimendo un buon calcio e tenterà in tutti modi domenica di dare fastidio ai casalesi, a secco di vittorie ultimamente (una sconfitta ed un pareggio nelle ultime due giornate). I giallorossi dalla loro potranno contare sul neo arrivato Maurizio Alberico- già in campo la scorsa settimana contro il Trigno Celenza. Quest’ultimo affronterà in trasferta il Fresa Calcio e tre punti dividono le due squadre in classifica, quindi sarà rilevante scoprire il risultato di questa sfida ai fini di capire meglio le gerarchie del campionato, mentre i playoff si avvicinano sempre di più. Per il Real San Giacomo 2006 una sfida casalinga contro la Marcianese. Obiettivo dei vastesi è quello di fuggire dai bassifondi della classifica e cercare di agguantare al più presto la salvezza, aritmeticamente ancora lontana. Gli avversari invece sono in cerca di un risultato utile per scacciare via il pericolo delle inseguitrici e rimanere così nella zona playoff. Dopo lo stop della scorsa settimana causato dalla pioggia incessante, l’Incoronata Calcio Vasto torna in campo e lo fa in quel di Roccaspinalveti, cercando punti valevoli per allontanare, turno dopo turno, lo spettro della retrocessione diretta. Per lo Scerni trasferta difficile sul campo dello Spal Lanciano, mentre per lo Sporting San Salvo turno casalingo contro la formazione terza in classifica del Real Montazzoli. Partita sulla carta già segnata quella tra il Palombaro e Paglieta, quest’ultima ultima in classifica alla quale serv irà quasi un miracolo per battere la capolista domenica.

Anche in Seconda categoria tante sfide importanti in ottica playoff, ma anche in ottica salvezza. Partiamo dal match che vedrà battersi il Gissi ( terzo in classifica) ed il Real Porta Palazzo(terz’ultimo e reduce dalla sconfitta per 2-0 contro il Mario Tano dello scorso turno). Due obiettivi contrapposti (playoff per la prima e salvezza per la seconda) che sicuramente garantiranno alla partita un valore maggiore in termini di agonismo. La capolista Montalfano (in trasferta contro il Mario Turdo) tenta di proiettarsi maggiormente verso la vittoria del campionato. I ragazzi di mister Liberatore sono primi con dieci punti in più rispetto all’inseguitrice San Buono, quest’ultima impegnata in casa contro il Fossacesia 90. Guardando invece nella parte bassa della classifica, il Carunchio- senza aver giocato domenica scorsa per impraticabilità del campo-cerca disperatamente punti utili per scappare dall’ultima posizione in classifica, ma ad attenderlo in casa c’è il Real Montalfano, formazione che sin’ora sta facendo molto bene in questo campionato ed è quarta in classifica. Vedremo domenica quali saranno le conferme e le sorprese in Prima e in Serconda categoria, quando mancano rispettivamente dodici giornate alla fine di entrambi i campionati.

Tutte le partite della Prima categoria girone B:

Casalbordino-Monteodorisio

Casolana Calcio-Guastameroli

Fresa Calcio-Trigno Celenza

Paglieta-Palombaro

Real San Giacomo 2006-Marcianese

Roccaspinalveti-Incoronata Calcio Vasto

Spal Lanciano-Scerni

Sporting San Salvo-Real Montezzoli

Tutte le partite della Seconda categoria girone G:

Gissi-Real Porta Palazzo

Mario Tano-Odorisiana

Mario Turdo-Montalfano

New Archi Perano-Piazzano

Real Montalfano-Carunchio

San Buono Calcio-Fossacesia 90

Villa Scorciosa-Castelfrentano