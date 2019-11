"Il presidente nazionale di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale, Giorgia Meloni, ha nominato Giandonato Morra, già assessore ai Trasporti e ai Lavori Pubblici della Regione Abruzzo, ed Etel Sigismondi, consigliere comunale di Vasto, come portavoce di FdI-An per l'Abruzzo fino allo svolgimento del congresso. A nome di FdI-An, rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro ai neo portavoce: siamo certi che la loro capacità ed esperienza rappresenteranno una grande risorsa per la crescita e il radicamento del nostro movimento in un territorio importante come quello abruzzese".

La notizia giunge dal responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale, Francesco Lollobrigida.