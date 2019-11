Si è svolta questa mattina alle 10, presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, la cerimonia per la consegna degli attestati per il conseguimento del titolo profesionale marittimo di "marinaio motorista".

A consegnare gli attestati, il comandante del porto di Vasto, il tenente di vascello Giuliano D'Urso, il quale si è complimentato con gli operatori presenti per aver brillantemente concluso una pratica che consentirà loro di lavorare con la massima professionalità, anche su mezzi più potenti, rispetto a quelli finora utilizzati. Lo stesso comandante ha espresso particolare soddisfazione nel vedere persone mature rimettersi in discussione con corsi ed esami: "Mi varrà da esempio per i più giovani, a dimostrazione che con l'impegno e lo studio non ci sono limiti ai traguardi che si possono raggiungere". Il comandante D'Urso ha poi voluto ringraziare anche il personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo che ha seguito tutto l'iter e i "corsisti" diventati marinai motoristi. Per chi non ha superato il corso o per chi non ha presentato in tempo la domanda, sono comunque previsti nuovi corsi nei mesi di aprile e ottobre. Il comandante del porto di Vasto ha poi portato ai nuovi marinai motoristi i complimenti dell'Ufficiale del Genio Navale che ha assistito agli esami e ha apprezzato la preparazione dimostrata dagli operatori vastesi, che hanno quindi ricevuto gli attestati direttamente dalle mani del comandante D'Urso. Presenti alla cerimonia per ritirare gli attestati, Simone Di Pietro, Ettore Primiceri, Antonio Frasca, Alfredo Pellilli, Emanuele D'Angelo, Raffaele De Sanctis, Vlash Shestani e Luciano Zaccaria; altri due marinai promossi, Gianluca Di Totto e Giuseppe De Rosa, sono stati trattenuti da altri impegni e ritireranno gli attestati in un altro momento.

Prima del piccolo buffet che ha concluso la cerimonia, Ettore Primiceri - a nome di tutti - ha voluto ringraziare il comandante D'Urso e il personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto per l'attenzione con cui hanno seguito i nuovi marinai motoristi fino all'importante risultato.