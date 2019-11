È online da pochissimi giorni ma ha già ottenuto tanti commenti positivi il nuovo video dei Chilafapuliska, "Se domani".La band abruzzese torna con un nuovo lavoro che anticipa l'uscita dell'album "Antica terra del dubbio", registrato da "In effetti studio" di San Salvo e masterizzato al Massive Arts di Milano, in arrivo il 3 febbraio per Maninalto! records. Per questo singolo i Chilafapliska hanno collaborato con Lene (facebook), cantante e musicista milanese, che ha preso parte anche alle riprese del videoclip, a cura di Black Studio, nel capoluogo lombardo. Tanti anche gli artisti che hanno collaborato al disco. Il 30 gennaio, al Beat Cafè di San Salvo Marina, la band abruzzese eseguirà dal vivo i brani del nuovo album.

I Chilafapuliska "cantano di cose serie e di attualità, di tipici fatti e disfatte d’Italia, attraverso l’ironia critica e sognando di andare a vivere domani alle Hawaii, il tutto adagiato su un tessuto sonoro definito da loro stessi barracuda beat fatto principalmente di ska, ma che si azzarda a intrecciarsi liberamente con il punk, il reggae, lo swing e molto altro, per fuggire a gambe levate, anzi a ginocchia altissime da ogni tipo di gabbia".

Il singolo che anticipa l'uscita del disco "invita a riflettere su come sia difficile per i giovani di oggi conciliare l’ambizione di costruirsi un’importante carriera professionale con la possibilità di vivere un’esistenza autentica, sempre innamorati di se stessi e di chi ci stringe mano, messi continuamente alla prova dalla paura di non farcela. Tuttavia, c’è sempre un domani che deve ancora arrivare, carico di nuove opportunità e condizioni da cogliere al volo e con coraggio, senza però dimenticare che ogni corsa incessante consuma lentamente il mondo e lo lascia senza fiato, svuotando il senso stesso della folle corsa e privando di ossigeno un’umanità da godere a polmoni spalancati, come quelli che ci vogliono per dare fiato alle energiche trombe dei Chilafapuliska!".



I Chilafapuliska sono: LORENZO ILARI, voce e chitarra - ANDREA SICUSO, batteria - MICHELE ILARI, basso - MARCO LA FRATTA, chitarra e cori - ERCOLE RANALLI, tastiere - FRANCESCO SCIASCIA, sax tenore - SIMONE SMARGIASSI, sax contralto - DOMENICO DI FRANCESCO, tromba

I Chilafapuliska su facebook (clicca qui)

Il video su Youtube (clicca qui)