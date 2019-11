C’è grande soddisfazione in casa Virtus Vasto e Vasto Calcio, società che collaborano tra di loro, per i risultati che si stanno ottenendo nei campionati di Terza Categoria, Juniores Regionale, Allievi e Giovanissimi regionali. Infatti, le due squadre di Terza Categoria e Juniores Regionale allenate dal bravissimo mister Francesco Paolo Acquarola sono nelle zone alte delle rispettive classifiche ,terzi nella Terza Categoria e primi nel Campionato Juniores Regionale con quasi tutti i ragazzi (1997) con un anno in meno rispetto alla loro categoria.

Nel campionato Allievi Regionali sono terzi, ma la grande soddisfazione è il primo posto nella categoria Giovanissimi Regionali d’Elite allenati dal giovane tecnico Domenico Travaglini davanti a società importanti come Renato Curi Angolana, River Chieti e Pescara che diverse volte sono diventati Campioni D’Italia. "Tutto questo - commentano i dirigenti- si verifica ormai da diversi anni grazie al lavoro e all’impegno profuso da parte di tutto lo staff tecnico coordinato dall’ottimo Roberto Cesario e si manifesta nonostantela Virtus Vasto continui sistematicamente a trasferire propri calciatori a varie società professionistiche.

Ciò conferma ancora una volta la Virtus Vasto ai vertici del calcio giovanile abruzzese e tante sono le società professionistiche interessate a diversi ragazzi che militano nella Virtus Vasto. Altra bella soddisfazione saper che diversi ragazzi che hanno militato nella Virtus Vasto si stanno mettendo in evidenza con il Pescara ed il Lanciano nei rispettivi campionati nazionali dove si fanno delle grandi esperienze e ci si confronta con realtà calcistiche importanti, sperando di seguire le orme di un altro ragazzo della Virtus Vasto Roberto Inglese che sta disputando un grande campionato con la capolista Carpi in serie B. Questo - aggiungono i dirigenti delle due società - è frutto di tanti sacrifici nonchè di una grande programmazione ed organizzazione e lo si deve principalmente alla dirigenza delle due società capeggiate dall’instancabile Massimo Giannnone e dal dott. Nicola Quintavalle ed alla grande bravura e professionalità ed al lavoro incessante del grande Direttore Sportivo Lucio Rullo che in poco tempo è riuscito a far diventare la Virtus Vasto e la Vasto Calcio un importante punto di riferimento sia dal punto di vista educativo che sportivo per i tantissimi giovani non solo di Vasto ma di tutto il comprensorio Vastese".