Due risultati positivi ed uno negativo in casa Bacigalupo per quanto riguarda il settore giovanile. A partire dalla bella vittoria interna degli allievi sperimentali della Bacigalupo che conquistano il quinto risultato utile consecutivo battendo per 2-0 l´ostico Penne. Ottima partenza della squadra di mister Maurizio Baiocco che prima passa in vantaggio con Di Virgilio (alla terza rete in campionato) e poi raddoppia con un perfetto e veloce contropiede finalizzato da Antonino. Il Penne prova a reagire, ma sciupa alcune ghiotte occasioni e non riesce a rientrare in partita. Finisce così 2-0 per i vastesi che per il secondo match consecutivo non incassano reti e si confermano una formazione praticamente infallibile tra le mura amiche (5 vittorie e 1 pareggio nelle 6 gare interne disputate). Nel prossimo turno gli allievi sperimentali della Bacigalupo chiuderanno il girone di andata con l´insidiosa trasferta di Francavilla.

Il Tabellino

Bacigalupo-Penne 2-0 (2-0)

Reti: 10´ Di Virgilio (B), 30´ Antonino (B).

Bacigalupo: Frangione, D´Amario, Ciancaglini (Notarangelo), D´Agostino (Carulli), Napoletano, Maccione, Antonino (Plescia), Irace, Canosa, Di Virgilio (Lavacca), Galiè. All. Baiocco

Sconfitta interna invece per gli allievi regionali della Bacigalupo che vengono battuti tra le mura amiche dal River Casale.I vastesi, in formazione largamente rimaneggiata, subiscono tre reti nel primo tempo e due nella ripresa. Tante le assenze per la squadra di mister Maurizio Baiocco che ha avuto un inizio complicato, non agevolata neanche dal calendario che ha previsto in successione le sfide con Poggio degli Ulivi, R.C. Angolana e River Casale. Sicuramente in questo girone d´élite il livello è molto alto e non è facile affrontare formazioni così attrezzate, ma gli allievi regionali della Bacigalupo cercheranno di fare il massimo e proveranno a reagire già dai prossimi impegni con Caldora (in trasferta) e Cologna (in casa).

Un preziosa vittoria per i giovanissimi regionali della Bacigalupo quella ottenuta per 1-0 sul campo della Caldora. Buon primo tempo dei vastesi che cercano di essere propositivi e sembrano avere in mano la gara, pur non creando particolari occasioni (da segnalare solo un velenoso tiro di Cieri terminato di poco fuori); nella ripresa al 46´ la squadra di mister Luigi Menna passa in vantaggio con Farina che anticipa il portiere avversario firmando il suo nono gol stagionale. La Bacigalupo potrebbe raddoppiare con Cieri che però sciupa una buona opportunità, e così la Caldora resta in partita e prende fiducia, creando tre pericoli alla retroguardia ospite: prima un tiro in diagonale viene deviato in calcio d´angolo da un bell´intervento di Roberti, poi un attaccante locale tira a lato da ottima posizione e infine è un salvataggio sulla linea di Catalano a evitare la rete del pareggio. Nei minuti di recupero Lavacca in contropiede va vicino al raddoppio, ma il portiere locale compie un´ottima parata e quindi il risultato non cambia, con la Bacigalupo che vince per 1-0 a Pescara. Nonostante un po´ di sofferenza nell´ultimo quarto d´ora, i vastesi portano a casa i primi tre punti della seconda fase: successo importante, soprattutto per il morale, per la squadra di mister Luigi Menna che dopo più di due mesi (l´ultimo match senza gol subiti risaliva al 15 novembre) riesce a mantenere inviolata la propria porta, aspetto fondamentale se si vuole cercare di recitare un ruolo da protagonisti anche in questa seconda fase. Nel prossimo turno è in programma l´impegno interno contro i Quattro Colli.

Il Tabellino

Caldora-Bacigalupo 0-1 (0-0)

Reti: 46´ Farina (B).

Bacigalupo: Roberti, Santilli, Maroscia, Plescia, Catalano, Ciccotosto A., Antenucci S., Cieri, Farina, Nuozzi (Irace), Ciccotosto C. (Lavacca). All. Menna

Loris Napoletano