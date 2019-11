È previsto per domenica 25 gennaio l'open day all'Istituto Tecnico Economico "G. Spataro" di Casalbordino che resterà aperto dalle ore 15 alle ore 18 per accogliere gli alunni e i genitori che intendono visitare la scuola. Sarà occasione per conoscere dal vivo la scuola e scoprire le novità della didattica per l’anno scolastico 2015/2016: corsi, bandi, borse di studio, workshop, stage, tutte le attività e molto altro. I docenti saranno a disposizione per informazioni sulle attività scolastiche e i programmi.

Nell’occasione, presso la palestra, si svolgeranno anche tornei di calcetto e pallavolo.

Saltato, invece, a causa di un imprevisto, l'incontro con il noto cabarettista 'Nduccio per la presentazione delle attività teatrali che si svolgono presso la scuola.