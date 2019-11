Si decide ai rigori la finale di Coppa Italia tra l'U.S. San Salvo e la Renato Curi Angolana, quest'ultima uscita vittoriosa 5-4. Al 43’ il vantaggio dei ragazzi di mister Gallicchio. Nella ripresa, la Renato Curi Angolana pareggia i conti al 51’ e poi sigla il vantaggio al 58’. Il San Salvo, dopo l'espulsione di Antenucci, rimane in dieci. Questo non vieta ai ragazzi di mister Gallicchio di siglare comunque il pareggio all’85’ grazie alla rete di Di Ruocco dal dischetto. Sul 2-2 si va ai tempi supplementari. Questi ultimi non decideranno la gara, infatti saranno i rigori a decretare la Renato Curi Angolana come la vincente della finale. Marinelli, pur essendo infortunato, ha tirato l'ultimo rigore per i suoi, sbagliandolo. A fine gara tanta amarezza, soprattutto per quanto riguarda le scelte arbitrali, forse da rivedere, riguardo il secondo gol dell'Angolana, visibilmente in fuorigioco. La squadra si è chiusa così nel triste silenzio stampa al termine della gara, proprio dovuto e motivato da quanto detto in precedenza.

La partita. L’U.S. San Salvo scende in campo sul neutro di Ortona schierando Cattenari, D’Aulerio, Izzi, Quaranta, Felice, Luongo, Pantalone, Battista, Di Pietro S., Di Ruocco e Antenucci. Partono subito forte i bianco blu. Al quarto minuto su una punizione di Quaranta, un difensore della Renato Curi Angolana devia la traiettoria del pallone, ma Angelozzi è attento e para, salvando i suoi dal pericolo. Un minuto più tardi si fa avanti Antenucci che però calibra male e spara il pallone alto sopra la traversa. Al 15’ stavolta l’attaccante del San Salvo realizza, ma la rete non viene convalidata perché Antenucci è in fuorigioco. Passa un altro minuto e la Renato Curi mette al centro in area una palla velenosa, respinta da Catterani. Al ventinovesimo è Battista a sfiorare la rete del vantaggio con un tiro dalla destra, ma la palla esce fuori di un soffio. Un minuto più tardi l’Angolana cerca il gol da punizione, ma Luongo la butta via di testa. Al 33’ poi Battista riceve palla al limite dell’area dove è bravo a saltare l’uomo, ma non a colpire la palla che finisce fuori. Si scaldano gli animi in campo e a farne le spese è De Felice che, dopo aver commesso fallo, viene ammonito. Quando mancano due minuti alla fine del primo tempo, il risultato si sblocca: Antenucci, con una spettacolare rovesciata, manda la palla in rete. 1-0 per il San Salvo e squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa subito pericolosi i nero azzurri al terzo minuto con Vitale che batte una punizione velenosa, parata da Catterani e quest’ultimo si ripete poi nel proseguimento dell’azione da terra, sul colpo di testa di Stornelli. Al 51’ arriva il pareggio della Renato Curi Angolana, grazie alla clamorosa autorete di De Felice sul tiro dalla sinistra di A. De Luca (1-1). Al 58’ Catterani salva momentaneamente i suoi con un miracolo, ma poi la palla arriva a E. De Luca che segna in dubbia posizione di fuori gioco, tra le proteste dei giocatori del San Salvo (2-1). Precedentemente infatti, sul cross indirizzato al colpo di testa di Stornelli, il guardialinee aveva alzato la bandierina, ma l'arbitro ha fatto proseguire, per poi ammunire Izzi per proteste. Tre minuti più tardi la situazione si complica per i sansalvesi: Antenucci viene espulso per un fallo in attacco su Mottola. Al '60 Catterani viene chiamato un'altra volta in causa sulla punizione di Vitali e respinge allontanando il pericolo del terzo gol. Quattro minuti più tardi si fa avanti Battista per i biancoblu che colpisce di testa, ma Angelozzi è bravo a difendere la propria porta. Anche se con un uomo in meno, il San Salvo non molla e riesce ad ottenere all’80esimo un rigore a proprio favore. Dal dischetto va Di Ruocco che non sbaglia ed è 2-2 ad Ortona. Tre minuti più tardi anche l'Angolana resta in dieci, con l'espulsione per doppia ammunizione di Vitale. Finisco i tempi regolamentari e si va ai supplementari.

Dopo soli sette minuti dal fischio di inizio del primo tempo supplementare, Battista serve Pantalone che segna, ma la sua posizione è irregolare e la rete del San Salvo viene annullata per fuorigioco. Dopo tre minuti un ottimo slalom di Battista permette a quest'ultimo di tirare in porta, ma la palla finisce alta sopra la traversa. Ormai è quasi sicuro che si andrà ai rigori, così mister Gallicchio fa scaldare l'infortunato capitan Marinelli.Triplice fischio che invita i due allenatori a preparare la lista dei rigoristi. La lotteria dei rigori premia l'Angolana, più fredda dal dischetto. Per il San Salvo fatali gli errori di Quaranta, Battista e Marinelli.

Renato Curi Angolana – U.S. San Salvo 5-4 dopo calci di rigore

Reti: 43’ Antenucci [S], 51’ autogol Felice [R], 58’ De Luca E. [R], 40’st Di Ruocco su rigore[S]

rigori: (S) gol di Di Ruocco e Felice, errori di Quaranta, Battista e Marinelli; (R) errore di Mottola, gol di Lib Alizadeh, Forlano, Agnellini.

Renato Curi Angolana: Angelozzi, Ricci, De Luca A. (23’st Carpegna), Cipressi, Mottola, Vitale, Miani (1’st Lib Alizadeh), Forlano, De Luca F., Scarponcini, Stornelli (36’st Agnellini). Panchina: D’Andrea, Remigio, Di Domizio, Pirelli. Allenatore: D’Eustacchio

U.S.San Salvo: Cattenari, D’Aulerio, Izzi, Quaranta, Felice, Luongo (13’ sts Marinelli), Pantalone, Battista, Di Pietro S. (36’ st Argirò), Di Ruocco, Antenucci. Panchina: Raspa, Pollutri, Di Pietro, Larivera, Colitro. Allenatore: Gallicchio

Arbitro: Scatena di Avezzano (Marrone de L’Aquila- Giorgini di Teramo)

Ammoniti: 41’ Felice (S), 2’ st Di Ruocco (S), 7’ st De Luca E. (R), 13’ Izzi (S), 26’ st Lib Alizadeh (R),43’ st Luongo (S), 44’ st Carpegna (R). Espulso: 16’st Antenucci (S), 38’st Vitale (R) per doppia ammonizione.