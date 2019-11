E’ stato un sabato all’insegna delle Arti Marziali, quello tenutosi a Napoli in compagnia del Sanda e Semi-Sanda nel weekend appena passato. Presente al ‘9° Sanda Games’, la Scuola di Kung Fu del maestro Carmine De Palma ha riscosso un notevole successo riuscendo con tutti i suoi atleti a salire sul podio. Gli incontri sono stati ben interpretati dagli atleti vastesi, qualcuno ha vinto con facilità dimostrando l’alto livello personale, altri con esperienza. L’unica nota negativa è stato l’abbandono per perdita di sangue dal naso di Corbo Federico, che ha letteralmente dominato la sua categoria (14 - 16 anni) con degli incontri perfettamente gestiti e vinti con grande tecnica. In finale, nonostante stesse vincendo, ha dovuto fermarsi per la perdita di sangue dal naso, problemino che aveva già qualche giorno prima della gara.

A salire sul primo posto sono stati Spalletta Mattia, Fiore Lisa, Piccolantonio Olga; secondo, invece, Corbo Federico. E’ stata una gara dove, come spesso accade, è venuta fuori la giusta preparazione e la determinazione dei ragazzi del maestro De Palma e dove naturalmente ogni atleta ha saputo dimostrare il proprio valore tecnico-agonistico. Il gruppo ha confermato la voglia di vincere e di fare bene e sarà pronto per i prossimi eventi in programma per il mese di febbraio a Bologna e Roma, a marzo sia ad Udine che Termoli per il 13° Campionato Nazionale Libertas organizzato dal maestro Carmine De Palma. Quest’ultimo, lo ricordiamo, esercita i propri insegnamenti a Vasto presso la Palestra CFP GYM, a Termoli presso la Palestra FLY ZONE e a Petacciato presso la Palestra in Via Abruzzo.